朱學恒送花　總統：病毒才是敵人、言語羞辱無助克服疫情

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蔡英文在今日的中常會中提到，這幾天，有護理師遭到攻擊，也有人對指揮中心的防疫人員有一些羞辱的語言。她要拜託大家，千萬不要這樣做，因為暴力攻擊、言語羞辱，都無助於克服疫情。病毒才是敵人，相信台灣人民也都是良善團結的，請大家支持最辛苦的醫護、警消和防疫人員，給他們加油和鼓勵，才能攜手度過眼前的難關。
另外，蔡英文也說，近期社會上出現許多對防疫政策的不同意見，她理解大家的不安和焦慮，但要拜託國人，務必配合指揮中心的指引，執政團隊也會全力以赴，團結一致在最短時間內，讓疫情可以受到控制、健康風險降到最低，使生活逐漸恢復正常。
蔡英文表示，在疫情升溫下，許多人染疫，甚至失去生命。每一位患者都有朋友和家人，都會心急、難過，社會整體也感到不捨與不安。人民的不安，執政黨當然要承擔起來，窮盡一切辦法來解決，這就是執政的責任。每一個確診數字都是一位同胞，無論病況輕重，都要全力讓大家恢復健康；同時也再次呼籲國人繼續堅持防疫指引，不要大意、不要群聚，做好自主健康管理，就是保護彼此最好的方式。
蔡英文指出，至於民間團體及企業協助疫苗的供應，政府也已經成立專責窗口來聯繫。目前相關的工作，也已經在進行中，如果有明確訊息，會向國人報告；在3級警戒進入第3週以來，緊接著新一波的紓困工作，也馬上要啟動，希望民進黨全體黨公職，能夠扮演好國民溝通者的角色，不僅要反映民意、也要去解釋，讓人民理解政府在規劃紓困方案的時候，必須有許多考量，但無論如何，目標是全力、及時地幫助所有受到衝擊的國民和產業。
至於近來一系列對國產疫苗而來的抹黑攻擊，蔡英文再次嚴正聲明，相關的財產申報都清楚記載，並且可以公開查核，歡迎以最嚴格的方式檢驗，只要拿出證據，一定從嚴查辦，並呼籲在疫情期間，不要製造社會的對立，更不需要有這麼多的政治操作，這對和時間賽跑的研發和防疫人員來說是打擊，對於防疫一點也沒有幫助。
最後，蔡英文說會盡力守住這一波的疫情，同時穩住經濟、減少衝擊。此時此刻務必要團結，才能用最快的速度，讓民眾的生活恢復正常。作為執政黨的成員，她也希望民進黨公職及全體黨員同志，全力投入社會溝通，不僅可以降低焦慮的情緒，也可以讓行政團隊的各項措施，可以更為周全、即時、有效。謝謝。