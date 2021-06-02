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高市今新增5人　毒牌桌源頭與仁惠醫院行政人員同1人

▲陳其邁表示，案2069疫調時隱匿自己在瑞竹間賭場足跡，因而導致牌間群聚匡列了702人，將依傳染病防治法，針對仁惠婦幼醫院的行政人員，處以30萬罰鍰。(圖／高市府提供)
▲陳其邁表示，案2069疫調時隱匿自己在瑞竹間賭場足跡，因而導致牌間群聚匡列了702人，將依傳染病防治法，針對仁惠婦幼醫院的行政人員，處以30萬罰鍰。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-02 16:45:47

高雄今新增5例患者，高雄市長陳其邁今(2)日證實高雄榮總資訊室1外包商確診染疫，昨天高榮已根據其可能足跡，將相關接觸工作人員區分密切接觸15位、與可能接觸者62位共77人進行匡列與篩檢，快篩初步均為陰性，但仍需進一步PCR篩檢確認。陳其邁也強調，高榮第一時間已採取適當防護與採取必要行動，會持續管制。

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▲案5888感染源追查史。(圖／高市府提供)
▲案5888感染源追查史。(圖／高市府提供)
▲鳳山區個案家庭關係圖。（圖／高市府提供）
▲鳳山區個案家庭關係圖。（圖／高市府提供）
至於其他4人就是昨晚PO文向顧客致歉的晨間廚房新中崙店老闆娘一家四口，老闆娘一家四口都確診，現已匡列一百六十二人，除四名確診外，其中第二圈十九位接觸者，第三圈共有一百三十多位被匡列者，現都密切追蹤，他也希望大家別獵巫畢竟大家都非常難過。

▲鳳山家族群聚匡列表。（圖／高市府提供）
▲鳳山家族群聚匡列表。（圖／高市府提供）
陳其邁同時也指出，鳳山瑞竹牌間「1傳14」，經過高雄市衛生局持續疫調後發現，原來案5888的感染源，是來自於仁惠醫院的行政人員(案2069)，陳其邁表示，案2069疫調時隱匿自己在瑞竹間賭場足跡，因而導致牌間群聚匡列了702人，將依傳染病防治法，針對仁惠婦幼醫院的行政人員，處以30萬罰鍰。

陳其邁也再次提醒市民朋友，如果進行疫調時，務必誠實跟疫調人員說明，如果早一天知道，就可匡列相關接觸者，減少社區傳染可能。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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