高市今新增5人 毒牌桌源頭與仁惠醫院行政人員同1人
高雄今新增5例患者，高雄市長陳其邁今(2)日證實高雄榮總資訊室1外包商確診染疫，昨天高榮已根據其可能足跡，將相關接觸工作人員區分密切接觸15位、與可能接觸者62位共77人進行匡列與篩檢，快篩初步均為陰性，但仍需進一步PCR篩檢確認。陳其邁也強調，高榮第一時間已採取適當防護與採取必要行動，會持續管制。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-02 16:45:47
至於其他4人就是昨晚PO文向顧客致歉的晨間廚房新中崙店老闆娘一家四口，老闆娘一家四口都確診，現已匡列一百六十二人，除四名確診外，其中第二圈十九位接觸者，第三圈共有一百三十多位被匡列者，現都密切追蹤，他也希望大家別獵巫畢竟大家都非常難過。 陳其邁同時也指出，鳳山瑞竹牌間「1傳14」，經過高雄市衛生局持續疫調後發現，原來案5888的感染源，是來自於仁惠醫院的行政人員(案2069)，陳其邁表示，案2069疫調時隱匿自己在瑞竹間賭場足跡，因而導致牌間群聚匡列了702人，將依傳染病防治法，針對仁惠婦幼醫院的行政人員，處以30萬罰鍰。
陳其邁也再次提醒市民朋友，如果進行疫調時，務必誠實跟疫調人員說明，如果早一天知道，就可匡列相關接觸者，減少社區傳染可能。
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