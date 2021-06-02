紓困看得到拿不了？上班族嘆「只領過三倍券」：還得繳稅

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行政院院長蘇貞昌今（2）日拍板，擴大紓困4.0補助範圍，不過一名網友也在PTT的八卦板上詢問「有人從頭到尾都沒領到補助的嗎」，並自述每年自己都有乖乖繳稅，「除了去年的消費券以外，根本沒領到啥補助，反正就是資格不符」，對比去年就領過補助今年又再申請的民眾，原PO也有些不平衡的表示「努力賺錢貢獻國家GDP，有福同享有難我自己扛」。
話題意外引發大票網友討論，許多也不符合補助資格的網友也紛紛留言抱怨「一般上班族大概都領不到」、「我啊，除了那些什麼券的之外都沒領過」、「繳稅金的給沒繳稅的領補助」、「連之前抽什麼藝fun卷、動滋券都抽不到」，但也有網友點出「紓困」的重要性是為了讓部分因疫情影響的民眾、企業受惠「所以請問你的損失有讓你生活結据嗎？」、「薪水沒影響到就別出來講」。
事實上，行政院長蘇貞昌拍板的紓困4.0補助範圍就包含自營業者、無一定雇主者，投保薪資在新台幣2萬4,000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4,000元以上自營業者、無一定雇主者，也納入這次紓困範圍，合計約新增60萬人受惠。（編輯：楊智傑）
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