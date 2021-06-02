紓困看得到拿不了？上班族嘆「只領過三倍券」：還得繳稅

台灣近日每天確診個案都突破百例，從5月15至今已經突破9000人染疫，全國進入三級防疫警戒已實施2周，嚴重衝擊民生經濟，不少人因此被迫停班，更有企業因此倒閉或資遣員工。為救助受疫情衝擊的民眾，行政院長蘇貞昌推動「紓困4.0」方案，然而卻有網友無奈表示，自己除了去年的振興三倍券以外其餘補助全拿不到，沒想到文章曝光後吸引眾人熱烈討論，更釣出不少苦主感嘆「我也是！」。

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▲行政院長蘇貞昌2日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，約新增60萬人受惠。（圖／行政院提供）

× ▲行政院長蘇貞昌2日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，約新增60萬人受惠。（圖／行政院提供）

行政院院長蘇貞昌今（2）日拍板，擴大紓困4.0補助範圍，不過一名網友也在PTT的八卦板上詢問

「有人從頭到尾都沒領到補助的嗎」

，並自述每年自己都有乖乖繳稅，「除了去年的消費券以外，根本沒領到啥補助，反正就是資格不符」，對比去年就領過補助今年又再申請的民眾，原PO也有些不平衡的表示「努力賺錢貢獻國家GDP，有福同享有難我自己扛」。

話題意外引發大票網友討論，許多也不符合補助資格的網友也紛紛留言抱怨「一般上班族大概都領不到」、「我啊，除了那些什麼券的之外都沒領過」、「繳稅金的給沒繳稅的領補助」、「連之前抽什麼藝fun卷、動滋券都抽不到」，但也有網友點出「紓困」的重要性是為了讓部分因疫情影響的民眾、企業受惠「所以請問你的損失有讓你生活結据嗎？」、「薪水沒影響到就別出來講」。

▲行政院初步規劃的紓困4.0政策。（圖／NOWnews 製表）

× ▲行政院初步規劃的紓困4.0政策。（圖／NOWnews 製表）

事實上，行政院長蘇貞昌拍板的紓困4.0補助範圍就包含自營業者、無一定雇主者，投保薪資在新台幣2萬4,000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4,000元以上自營業者、無一定雇主者，也納入這次紓困範圍，合計約新增60萬人受惠。（編輯：楊智傑）