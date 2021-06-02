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為防疫旅館加油！民眾窗戶貼「3大字」　醫護下班被暖翻

▲台灣疫情仍舊嚴峻，最辛苦的絕非前先的醫護人員莫屬。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲台灣疫情仍舊嚴峻，最辛苦的絕非前先的醫護人員莫屬。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 16:55:06｜2021-06-02 17:09:21

台灣疫情仍舊嚴峻，最辛苦的絕非前先的醫護人員莫屬。近期卻發生數起確診者攻擊醫護人員的事件，也引發社會譁然。然而台北慈濟醫院也分享了暖心的另一面，讓不少網友相當感動。

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台北慈濟醫院今（2）日在臉書貼出一張照片，提到5月31日，台北慈濟醫院承接新北市衛生局專責防疫旅館的重任，除了院內病患，也分派一批人力到專責旅館，守護住民健康。

▲有醫護人員從一處防疫旅館下班時，目睹附近的住戶在窗台貼上「辛苦了」三個大字。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書）
▲有醫護人員從一處防疫旅館下班時，目睹附近的住戶在窗台貼上「辛苦了」三個大字。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書）
而日前有醫護從一處防疫旅館下班時，目睹附近的住戶在窗台貼上「辛苦了」三個大字，更讓目睹的醫護人員不禁直呼「好有愛的鄰居」。慈濟醫院也附註表示「謝謝大家的鼓勵！我們會繼續堅守防疫前線；答應小編，你們也要好好待在家裡，好嗎？」

不少網友也紛紛回應「醫護人員辛苦了，務必保護好自己」、「感謝所有的醫護人員辛苦您們了！」「謝謝你們的付出，我們會乖乖待在家的」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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