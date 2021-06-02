5月底剛被資遣！老闆現急Call想請回　全場揭關鍵：別傻

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主管解釋說是因為，原PO本來的工作如今留下的員工沒人會做，老闆娘想了很久，最後決定打電話叫原PO回去。但原PO不禁猶豫該回去嗎？並分析回去的優點是老闆給薪水滿大方，現在也很難再找其他工作；缺點則是現在公司人剩一半，回去可能要cover其他人的業務。而且目前是被資遣，有失業補助可以領，但回去後如果想再離職，就成了自行離職，到時候連失業補助也沒了。
原PO最後請教大家，「怎麼選擇？」網友則紛紛留言回覆說，「是我不會吃回頭草...」、「等其他人學會了，你還是一樣被資遣」、「傻了才回去，等著教完再被資遣是不是」、「哪有這樣隨便資遣又找人回去，當工作是兒戲嗎」、「當初資遣順序就錯誤，不認為那是久留之地」。
不過也有網友認為，「回去吧先領一下薪水」、「回去然後開始騎驢找馬」、「沒工作就先做吧，現在很多公司狀況應該不好」。（編輯：倪浩軒）
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