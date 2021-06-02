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5月底剛被資遣！老闆現急Call想請回　全場揭關鍵：別傻

▲有網友透露自己5月底才剛被資遣，今天又接到老闆電話想找他回去幫忙，引發大家討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友透露自己5月底才剛被資遣，今天又接到老闆電話想找他回去幫忙，引發大家討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 16:51:28

台灣本土COVID-19疫情仍然嚴峻，不少公司與店家已經受到衝擊。台北市長柯文哲就直言，若維持這樣的態勢，民眾自主封城3個月後，「恐怕餓死的會比病死的多」。事實上，如今已有許多員工遭到資遣或無薪假，就有網友透露，自己在5月底時被老闆資遣，但今（2）天卻又接到主管電話，說希望他回去上班。原PO不禁猶豫該回去嗎？問題一出引發熱議，更有人直呼「別傻了！」

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該位網友在PTT發文，透露自己原本在一間小企業上班，公司員工不到10人。5／28當天，老闆一口氣資遣了一半的員工，包括原PO也接到電話通知，說因為疫情關係被解僱，不用再去上班了。結果沒想到，今天又接到主管電話，想找原PO回去。

主管解釋說是因為，原PO本來的工作如今留下的員工沒人會做，老闆娘想了很久，最後決定打電話叫原PO回去。但原PO不禁猶豫該回去嗎？並分析回去的優點是老闆給薪水滿大方，現在也很難再找其他工作；缺點則是現在公司人剩一半，回去可能要cover其他人的業務。而且目前是被資遣，有失業補助可以領，但回去後如果想再離職，就成了自行離職，到時候連失業補助也沒了。

▲網友分享自己被資遣之後，卻發現公司「同職位」的工作已經開始徵人，速度快到讓他傻眼。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友5月底才被資遣，今天又接到主管電話想找他回去上班，讓他不禁很猶豫。（示意圖／翻攝PhotoAC）
原PO最後請教大家，「怎麼選擇？」網友則紛紛留言回覆說，「是我不會吃回頭草...」、「等其他人學會了，你還是一樣被資遣」、「傻了才回去，等著教完再被資遣是不是」、「哪有這樣隨便資遣又找人回去，當工作是兒戲嗎」、「當初資遣順序就錯誤，不認為那是久留之地」。

不過也有網友認為，「回去吧先領一下薪水」、「回去然後開始騎驢找馬」、「沒工作就先做吧，現在很多公司狀況應該不好」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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