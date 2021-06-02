梅雨餘威挹注翡翠、石門水庫　相當雙北2天用水量

（中央社記者曾智怡台北2日電）今天鋒面雲系北移，天氣恢復晴朗，但昨晚降雨仍對水庫有所挹注，並以北部翡翠、石門水庫進帳最豐，各達320和440萬噸降雨效益，換算約可供給雙北地區至少2天用水。





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水利署副署長王藝峰表示，「北部昨天傍晚開始下雨，今天凌晨雨就停了。」根據水利署截至今天上午6時的統計，昨夜北部水庫雨量效益居首位，兩水庫昨晚平均降雨量近20毫米，翡翠水庫進帳320萬噸，石門水庫440萬噸。





至於中南部集水區，中部地區昨夜幾乎無降雨，因此水庫未有明顯進帳；南部地區亦同，曾文、烏山頭等水庫入流量並無增幅，唯獨南化水庫新增101萬噸降雨效益。





王藝峰解釋，南化水庫除了本身的雨量挹注之外，受惠於近日降雨，高屏溪流量增加，因此從高屏溪支流旗山溪的甲仙堰引水至南化水庫的水量也連帶更加豐沛。





▲1日晚間水庫挹注效益，以北部翡翠、石門水庫進帳最豐，各達320和440萬噸降雨效益，換算約可供給雙北地區至少2天用水。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）

甲仙堰28日今天上午6時，累積降雨134.3毫米，透過引水機制，累計引水量425.8萬噸，預計可再引水160萬噸。





氣象專家吳德榮表示，今天起梅雨鋒面北移，轉為穩定的天氣型態，預計5日清晨起至7日梅雨鋒再度南下並在台灣附近徘徊，伴隨劇烈天氣及大量降雨。





期待下一波顯著降雨之前，近日水庫乾涸之景已稍有緩解，根據水利署官網，目前翡翠水庫蓄水率達64.8%，石門水庫蓄水率15.6%，寶山第二水庫蓄水率終於突破1成來到13.9%。





供給台中地區的德基水庫蓄水率也不再游移於1%上下，而是回升至6.2%，南部重要水庫曾文水庫、南化水庫蓄水率各調升至4.5%和14.8%。





日前旱災中央災害應變中心宣布，新竹解除限水警報，中部地區供5停2加強措施也暫緩實施，並會根據未來氣候發展、河川流量、節水成效等，滾動調整水情燈號。（編輯：郭無患）1100602



