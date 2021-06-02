主管面試狂刺探「家中隱私」？眾揭暗黑用意：考驗人性
面試除了讓企業篩選需要的人才外，求職者同樣也能挑出最喜歡的職缺。不過就有網友遇到主管狂打探「家中隱私」，不禁感慨「蠻讓人不舒服的」，多數網友看完後認為，這些問題的暗黑用意在於「考驗人性」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 17:17:05
原PO在論壇Dcard上分享自己的面試遭遇，「我是高雄人，畢業後就在台北工作，曾經想過搬回高雄工作，因此在職時有利用過休假期間回高雄面試，所以在台北和高雄都同時有蠻多次面試經驗的」。
原PO隨後也發現，「很多高雄公司的主管很愛問一些個人隱私方面的問題，例如家裡房子有沒有貸款？家中長輩年老了家裡打算要由那個兄弟姐妹照顧？ 幾乎每個我面試過的公司都很愛問這種個人隱私方面的問題，憑良心講，那些主管愛刺探求職者隱私真的蠻讓人不舒服的」。
隨後也有過來人分析這些面試官的真實用意，「很正常啊，要奴怕你跳，好公司根本懶得管你家中的經濟狀況」、「因為這間公司很低薪，會問你有沒有貸款，是要確認你每月領到低薪後，再扣掉貸款你還能不能活下去？如果很難生活就會很快離職」、「就是在考驗人性阿，看你負擔夠不夠重、好不好壓榨」、「北部也會問啦，有沒有置產的打算會影響工作長短以及某些不合理要求的忍受程度」、「白話來說就是『我們薪水低且不加薪』，怕你一下就跑了」。（編輯：潘毅）