仁惠醫院確診者隱匿打麻將足跡 害牌間14人染疫遭罰30萬
高雄鳳山瑞竹牌間群聚陸續造成14人感染COVID-19，其中還包括了兩起家庭群聚，經警方調閱電子足跡及監視器畫面連日追查，赫然發現與仁惠醫院確診的行政人員案2069有關，警方查出案2069發病後，5月12日曾到瑞竹路買便當，還到2樓的牌間停留了10個小時，高雄市長陳其邁痛斥，案2069在疫調並未如實陳述，將按照傳染病防治法67條的規定，處以最高30萬罰鍰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-02 17:14:23
警察局長黃明昭表示，鳳山牌間群聚造成14人感染，其中案5888按摩師的感染源一直是警方重要找尋的目標，從牌間中一起被匡列的案6771的電子足跡中發現發現到一名姓莊的民眾，經查，竟然就是仁惠婦幼醫院首位染疫的行政人員案2069。
黃明昭說，案2069曾經在鳳山的瑞竹路的牌間出入，而且停留了相當長一段時間，而且案2069的發病時間更早，還有台北萬華旅遊史，因此判定是案2069就是感染源，感染給案6771，而該賭場是由案6771經營，因此再傳染給牌間其他出入的人員。
市長陳其邁指出，高雄市累計到現在所有的個案的感染源找到了，在鳳山瑞竹牌間群聚感染案中，要特別感謝警察同仁比對了案6771的電子足跡，進而抓出案2069也就是仁惠醫院的行政人員，他在5月10日發病，卻隱匿曾在5月12日到瑞竹牌間停留10個小時的足跡，所以高雄市疫情指揮中心會針對案2069，依傳染病防治法67條的規定，處以最高30萬罰鍰。
陳其邁強調，案2069隱匿5月12日到賭場的這個足跡，造成該起牌間群聚感染匡列的個案就超過700人，所以還是要再次提醒所有的市民朋友，進行疫調的時候務必要如實的、誠實的向疫調人員說明，假如說能夠早一天知道足跡，就可以很快速的把相關的接觸者進行匡列，減少社區疫情的傳播。
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