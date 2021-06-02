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吸金上千萬人民幣後被關帳　中國「求婚系」男網紅爆紅

▲右圖紅圈處是網紅直播求婚時兜售的球鞋。（圖／翻攝自微博
▲右圖紅圈處是網紅直播求婚時兜售的球鞋。（圖／翻攝自微博

四方報/綜合報導

2021-06-02 17:23:38

根據四方報報導，隨著網紅文化崛起，許多人窺見商機而開始直播，希望能從中賺大錢。大陸有名網紅殷世航發現求婚直播讓他得到超乎預期的流量、打賞和名氣，他因此食髓知味，多次求婚吸引觀眾注意，最終被官方封鎖630年。但他在被封鎖前早已賺進上千萬人民幣，吸金功力相當驚人。

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據悉，殷世航曾經向交往四年的前女友何靖靖求婚，當時吸引的驚人流量，讓他賺進不少錢，雖然後來他們分手了，且各自又有新女友和新男友，殷世航因此突發奇想，開始了多次求婚，讓不少大陸網友看傻眼。殷世航後來認識並交往另一位網紅套路璐，且在交往四個多月後，他宣布要直播求婚，當晚殷世航帶著套路璐和兩對伴郎伴娘，總共直播了兩個小時，求婚的時間只有幾分鐘。而其餘的時間，都在賣貨，他賣了紙巾，並吸金800萬人民幣。

更諷刺的是，他的前女友何婧婧，以及套路璐的前男友王樂樂，都紛紛發聲和送祝福。一場求婚彷彿是一場鬧劇，雖然吸引很多人看，但多半是在湊熱鬧。後來兩人多次分手又合好，殷世航跟套路璐直播吵架、炫富式和好然後又求婚，最浮誇的是殷世航在某次求婚中賣起自己穿的新郎鞋，該次直播扣掉平台的佣金，殷世航賺進人民幣1600萬。

由於殷世航過於高調的求婚「小丑」行徑，引來23萬名網友檢舉，官方因此決定查辦，刪除殷世航的帳號並封鎖他630年，且他的「未婚妻」套路璐及他的前女友何婧婧的帳號也全都消失，遭推論都被官方一網打盡。殷世航同時在微博上發文，感謝大家讓本來是農村小伙的他，能當網紅陪大家五年。雖然他的行為令人不恥，但他卻因此賺進大把鈔票，也讓網友們掀起兩派，辯論是否願意為了上千萬人民幣當小丑。

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