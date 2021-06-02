承諾紓困從速處理　潘文忠再次呼籲畢典停辦、補教停課

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另外對於教育產業紓困，潘文忠說明，國內疫情提升三級警戒，確實有很多運動事業、教育事業受到衝擊，已盤點所有相關事業，包含私幼、補習班、課照中心、營養午餐團膳業者、遊學業者及社區大學等，已向行政院呈報整體計畫跟所需預算，政院近期就會完成預算核定，教育部會借儘速受理、從寬認定。
而日前也公布，為了照顧國小以下學童及國中、高中身心障礙學生，行政院推出孩童家庭防疫補貼，每人可領1萬元，將透過全國繳費網及銀行ATM發放給民眾。潘文忠提醒，孩童家庭防疫補貼15日起才會發放，相關實施細節還未公布，因此民眾若接到前往銀行ATM領補貼的電話，那就是詐騙，可以打165反詐騙諮詢專線，呼籲民眾在正式公佈領取辦法前不要聽信網路上的不實訊息。
立法院原本此會期要通過《私立高級中等以上學校退場條例》，由於國內疫情突然爆發，潘文忠表示，現在立法院正忙著審防疫條例及相關預算，退場條例本會期無法通過，希望新的會期可以過，以因應愈來愈多私校面臨的經營困境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。