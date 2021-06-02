與拜登會談前 艾爾段撂：別冒失去朋友風險

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拜登1月上任後顯然不急著跟艾爾段談話，直到3個多月後的4月23日才致電對方，預告他打算承認第一次世界大戰期間亞美尼亞大屠殺為「種族滅絕」。
艾爾段昨天深夜接受國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）專訪，被問到土、美關係時說，「把土耳其共和國逼到走投無路的人，將會失去重要朋友」、「兩國緊張原因何在，就是所謂亞美尼亞種族滅絕」、「擁護亞美尼亞之外，你們都沒有其他問題要處理了嗎」。他強調，土耳其是堅實且值得信賴夥伴。
他提到，自2016年以來造成兩國關係緊繃的其他問題還包括美國在敘利亞支持被土耳其視為「恐怖分子」的庫德族民兵，以及葛蘭恐怖組織（FETO）領導人流亡美國。
艾爾段說：「美國確實是我們盟友，他們該站在恐怖分子那一邊，還是我們這一邊？不幸的是，他們繼續支持恐怖分子。」
北約峰會定14日在布魯塞爾召開。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段昨天在TRT專訪中證實，「艾拜會」的「初步準備工作」已經展開。他說：「會談中，我們會提出為何土耳其—美國關係正經歷當前這樣的緊張階段。」
艾爾段回想曾與歐巴馬、川普在內美國兩黨出身的總統合作，「跟他們的關係不曾緊張至此」。
被問到拜登認定亞美尼亞種族滅絕的決定原因為何時，艾爾段回答「土耳其已經習慣這種事情」，但是未就此詳述。
艾爾段在專訪中也表達出開創對埃及和波斯灣國家關係最大化、「共創雙贏」的期待。
安卡拉與開羅關係因埃及軍方2013年推翻穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）出身的首位民選總統穆希（Mohamed Morsi）而中斷；與利雅德關係因卡達外交危機及沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦堡遇害而緊繃。
「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段在TRT專訪中說：「我們希望竭盡所能地運用這些合作機會，在開創雙贏的基礎上改善（對埃及）關係…對所有波斯灣國家的關係也是如此。」（編輯：馮昭）1100602