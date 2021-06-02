水利署：新水源每天達76.4萬噸　超過政院目標4.5倍

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賴建信今天前往忠泰營造老佛爺基地工務所，對於忠泰提供工地地下水協助台水公司作業，以供給台中市穩定自來水，親向第一線工作人員道謝。
賴建信並與忠泰營造總經理陳秋雄視訊，感謝忠泰營造全力配合、善盡社會責任，提供建地地下水，協助台水公司現地取水、淨水、輸水等作業，以最小成本、最大效益提供台中市用水。
賴建信表示，台中地質屬卵礫石層，蘊藏豐沛地下水，經市府統計，台中52處新建地每日排放地下水高達50萬噸，因此水利署與台水公司合作，盤點各建築基地抽水量規模、周邊是否有加油站或其他可能污染源、附近是否有臨近供水管線等條件。
初步篩選後，再進行高規格地下水質檢測，最後挑出忠泰老佛爺、勤美之森、大其心、台中企銀、J12、仰星殿、築願景、惠田上書房、惠民三、LALAPORT及環球金融中心等11處工地，合計每日最大產水能力9.3萬噸，經台水公司現地淨水、消毒處理後送入供水系統。
水利署表示，其中坐落台中科博館、草悟道起點的老佛爺是最大基地，每天產水逾3.75萬噸；操作複雜程度之高，動用該工地所有地下水井，在忠泰營造的全力協助下，進行土地、動線、工程介面以及水井動態修復等作業。
賴建信補充，此次抗旱過程中，行政院分別核定包括建築工地地下水利用、伏流水、海淡水及地下水等抗旱1.0及2.0工作，至今已完成每日76.4萬噸新水源，為行政院原訂16.8萬噸目標的4.5倍。（編輯：張均懋）1100602