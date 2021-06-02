COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

水利署：新水源每天達76.4萬噸　超過政院目標4.5倍

▲經濟部水利署署長賴建信表示，至今已完成每天76.4萬噸新水源，為行政院原訂16.8萬噸目標的4.5倍。（圖／水利署提供）
▲經濟部水利署署長賴建信表示，至今已完成每天76.4萬噸新水源，為行政院原訂16.8萬噸目標的4.5倍。（圖／水利署提供）

中央社

2021-06-02 18:36:30

（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部水利署署長賴建信表示，在旱災中央災害應變中心指導下，水利署與台水公司日夜趕辦找水工程，至今已完成每天76.4萬噸新水源，為行政院原訂16.8萬噸目標的4.5倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
水利署表示，新水源主要透過區域調度，以及伏流水、抗旱水井、緊急海淡、建築工地地下水、淨水廠等設施，已可增加每天76.4萬噸。

賴建信今天前往忠泰營造老佛爺基地工務所，對於忠泰提供工地地下水協助台水公司作業，以供給台中市穩定自來水，親向第一線工作人員道謝。

賴建信並與忠泰營造總經理陳秋雄視訊，感謝忠泰營造全力配合、善盡社會責任，提供建地地下水，協助台水公司現地取水、淨水、輸水等作業，以最小成本、最大效益提供台中市用水。

賴建信表示，台中地質屬卵礫石層，蘊藏豐沛地下水，經市府統計，台中52處新建地每日排放地下水高達50萬噸，因此水利署與台水公司合作，盤點各建築基地抽水量規模、周邊是否有加油站或其他可能污染源、附近是否有臨近供水管線等條件。

初步篩選後，再進行高規格地下水質檢測，最後挑出忠泰老佛爺、勤美之森、大其心、台中企銀、J12、仰星殿、築願景、惠田上書房、惠民三、LALAPORT及環球金融中心等11處工地，合計每日最大產水能力9.3萬噸，經台水公司現地淨水、消毒處理後送入供水系統。

水利署表示，其中坐落台中科博館、草悟道起點的老佛爺是最大基地，每天產水逾3.75萬噸；操作複雜程度之高，動用該工地所有地下水井，在忠泰營造的全力協助下，進行土地、動線、工程介面以及水井動態修復等作業。

賴建信補充，此次抗旱過程中，行政院分別核定包括建築工地地下水利用、伏流水、海淡水及地下水等抗旱1.0及2.0工作，至今已完成每日76.4萬噸新水源，為行政院原訂16.8萬噸目標的4.5倍。（編輯：張均懋）1100602

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
78.42%21.58%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.86%5.14%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.5%15.5%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀