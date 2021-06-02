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恐嚇炸掉屏東縣政府　警方20小時即在北部某賓館逮捕犯嫌

▲打電話恐嚇屏東縣政府的王姓犯嫌，6月1日上午在北部住宿賓館遭屏東警方逮捕。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.02）
▲打電話恐嚇屏東縣政府的王姓犯嫌，6月1日上午在北部住宿賓館遭屏東警方逮捕。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.06.02）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-02 19:04:56

5月31日14時許，一通打進屏東縣政府縣長室的電話，打斷了原本進行中的防疫專案會議，造成會議中斷；因為不詳身分歹徒撥打電話至縣長室，要求屏東縣政府須於下午17時前匯款新臺幣500萬元，否則將「炸」掉屏東縣政府。縣府迅速通報警察局，局長李文章立即指示由屏東分局及刑警大隊組成專案小組偵辦，並增派警力進駐縣府大樓。

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這通恐嚇電話，打亂了原本的防疫會議，但防疫工作不能停歇，因此專案小組立即啟動偵查作為，在最短時間即發現歹徒發話位置係位於北部地區，因此也向內政部警政署刑事警察局(電信偵查大隊第1隊)請求支援。

專案小組透過科技偵辦技術，確認歹徒係為王姓犯嫌(男性、42歲)，因此連夜從屏東派員北上查緝，於6月1日上午鎖定王嫌住宿賓館後，於10時許將王嫌查緝到案，並在16時許將王嫌押返屏東分局調查，長達數百公里的查緝路程暫告段落，經過調查後，將王嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

潘孟安自就任縣長以來即以「安居樂業」為施政根本，對於任何的案件，只要關乎民眾均一視同仁的要求警方積極偵辦；王姓犯嫌恐嚇公署機關的行為，更是公然挑戰公權力的行為，還好在警察局長李文章親自督辦指揮下，未及1日即將位在數百公里外的歹徒緝獲到案。

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