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台南新增2例個案　黃偉哲：請民眾配合防疫以免害人害己

▲黃偉哲表示，民眾若未嚴守防疫政策，最後終究害人害己（圖／直播記者會截圖）
▲黃偉哲表示，民眾若未嚴守防疫政策，最後終究害人害己（圖／直播記者會截圖）

記者林怡孜/台南報導

2021-06-02 19:34:59

台南市政府今(2)日下午防疫記者會，市長黃偉哲宣布新增2例個案足跡，警察局長方仰寧並就昨晚發現台南市區發現越南妹性交易一樓一鳳事件報告。

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黃偉哲表示，白河是純樸的鄉下，但卻想不到卻暗藏危機，隱藏傳染鏈。他再三呼籲，請有往來此區域的民眾自主健康監測，不要移動後又立即與親友接觸，人人都要嚴守規定才能保護自己與親友。此次白河家庭群聚事件再擴大匡列100多人，其中就含今日確診2例，他也請民眾務必要配合防疫，如不合作，最後受害是自己與身邊的人。

衛生局長許以霖說明，今(2)日台南新增2例本土案例，案9158女性及案9159男性為70餘歲同住夫妻，二人為白河家庭群聚(案7318、案7319、案7320)之鄰居，衛生所於5月31日針對白河家庭群聚該里別之高風險族群進行社區篩檢共90案，案9158與案9159二人經採檢後於6月1日確診。個案在5月24日上午6時30分至7時到過白河山產市場，全程有佩戴口罩，其餘時間僅於住家與住家旁的私人土地活動，相關活動場所已完成清消。

另外市警五分局掌握情資，轄區二處大樓出租套房暗藏色情，經多日埋伏跟監，1日凌晨在火車站附近大樓查獲台籍媒介及嫖客各1人，越南籍失聯移工2女。22時在西門路大樓查獲越南籍10女,，其中失聯移工6名，嫖客1名。全案依刑法妨害風化罪送辦及社會秩序維護法裁處，越南女子移送移民署專勤隊收容。應召女、嫖客及媒介等，均帶至衛生所執行快篩，衛生局將裁以媒介者2人各加重新臺幣12萬元、外籍女子10人、嫖客1人各裁罰6萬元，共罰90萬元。警察局長方仰寧表示警方將持續擴大追查幕後不法集團，加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。 

  

 

▲五分局1日凌晨破獲色情交易，越南賣淫女子由衛生局接受快篩（圖／南市警察局第五分局提供）
▲五分局1日凌晨破獲色情交易，越南賣淫女子由衛生局接受快篩（圖／南市警察局第五分局提供）
 

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