輕軌大順一路段持續施工　妥善考量汛期配套推進

輕軌二階工程大順一路(龍勝路~龍德路)路段施工圍籬5月3日完成架設後，進度順利持續施工中，現已完成探挖既有排水箱涵位置，交通號誌架空線、路燈線路臨遷、臨時排水管埋設等前置作業。今（2）日進行降挖出土作業，施工車輛開始頻繁進出工區，故請用路人行經工區路段時務必放慢速率以確保行車安全。後續進行既有箱涵頂板破除作業，現場施工噪音會較大，亦請民眾體諒施工期間之短暫不便，多多包涵，大家一起渡過施工期。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-02 21:00:00
捷運工程局表示，大順一路(龍勝路~龍德路)路段於輕軌主體工程施工前，為輕軌建設百年基礎安全，需先進行路基下方排水箱涵改建工程，方能進行輕軌主體工程，為避免日後雨季來臨不易施工，輕軌工程團隊持續不斷地克服現地障礙，妥善考量汛期施工配套措施，並依施工計畫按部就班推進工程。後續亦會依此作業工序，採街廓區間圍設施工逐漸架設圍籬至博愛路段。 隨著工程推進展開，大順路工區沿線將取消路邊兩側汽、機車停車格位。若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場、八卦漁村停車場、大順龍文停車場、Times高雄博愛大順停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。架設圍籬前會透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息。
另外捷運局再次呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），東西向替代道路（大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路）提早改道，以疏解大順路段之車流。