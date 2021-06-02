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韓國大邱自購3千萬劑輝瑞疫苗　中央打槍：非正規管道

▲韓國大邱市表示透過外貿公司取得3000萬劑疫苗，被中央打槍是「非正規管道」。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國大邱市表示透過外貿公司取得3000萬劑疫苗，被中央打槍是「非正規管道」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-02 18:11:44｜2021-06-02 18:21:19

韓國近期積極採買疫苗防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，東南部的大邱市近日向中央政府表示，取得了3000萬劑輝瑞（Pfizer）－BNT（BioNTech）疫苗，但韓國中央應急處置本部今（2）日表示，大邱市取得的疫苗初步判斷屬於「非正規渠道」不能正常供應。

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《韓聯社》報導，大邱市醫師會和醫療機構組織早前自行與BioNTech協商，取得新冠疫苗供貨，大邱市政府近期向韓國中央政府表示，可以在3週內供應3000萬劑新冠疫苗。大邱市議會官員表示，這批疫苗的貨源無法透露，但市府聯繫到了與輝瑞有關的「權勢人士」。

對此，韓國中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊今日表示，輝瑞藥廠回應，不會透過其他途徑供貨，只有輝瑞方面直接供應的疫苗才是正規渠道疫苗；輝瑞總部和在韓國的公司並未批准任何組織進口、分銷疫苗。

孫映萊強調，大邱市政府是透過外貿公司，而不是輝瑞或BioNTech取得疫苗。即使大邱市政府取得的是真品疫苗，政府還是要為品質、安全性把關認證，目前，輝瑞公司正在查驗這批疫苗的真偽，並考慮採取法律措施應對。

《韓聯社》報導提到，大邱市是保守派國民力量黨（국민의힘）的主要政治據點，市長為權泳臻（권영진）。去年2月因為新天地教會群聚感染爆發大規模疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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