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啦啦隊甜心「無濾鏡45秒扭臀片」　藏不住火辣春光

▲陳伊曬出在家拍攝的性感熱舞影片，45秒裡不斷扭腰擺臀。（圖／翻攝陳伊IG）
▲陳伊曬出在家拍攝的性感熱舞影片，45秒裡不斷扭腰擺臀。（圖／翻攝陳伊IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-02 18:35:50｜2021-06-02 20:39:27

陳伊（虎牙）是女團「伊梓帆」的成員，同時也是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩團員之一，因為有著可愛外表、性感好身材，讓她有許多粉絲追隨。時常在社群媒體分享美照的她，今（2）日分享了45秒火辣熱舞的影片，造福粉絲。

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陳伊在IG貼出45秒的火辣熱舞影片，影片中她只穿著白色小可愛、超短黑色運動短褲，露出傲人的上圍、小蠻腰與纖細四肢，而緊身的小可愛讓胸前春光大方見客。影片開始時，她先是對鏡頭可愛的吐舌拋媚眼，接著開始扭腰擺臀，秀出許多性感姿勢，搭配動感舞曲，性感指數超高。

▲陳伊曬出在家拍攝的性感熱舞影片。（圖／翻攝陳伊IG）
▲▼陳伊在家性感熱舞。（圖／翻攝陳伊IG）
▲陳伊曬出在家拍攝的性感熱舞影片。（圖／翻攝陳伊IG）
陳伊也在貼文中寫道：「我也來抖音伊（一）下，T-ara《Sexy love》這首歌我真的很愛。」還特別提到「防疫每天我都在家穿這樣」、「為什麼別人拍抖音都不會糊」、「我拍抖音沒有開濾鏡呀」。網友看到影片後，紛紛留言稱讚：「怎麼那麼好看」、「自備女神風喔喔喔」、「看了三百次」、「戀愛了」。

▲陳伊曬出在家拍攝的性感熱舞影片。（圖／翻攝陳伊IG）
▲陳伊僅穿著小可愛、熱褲跳舞，非常性感。（圖／翻攝陳伊IG）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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