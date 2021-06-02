巷仔內／防疫政治學 朱江韓忙拚聲量、為黨魁選舉積能量

我是廣告 請繼續往下閱讀
當新北市長侯友宜遭到綠營民代攻擊防疫落後部署時，江啟臣也跳出來力挺侯友宜，更下令黨中央要全力為侯友宜辯護等，也被視為是為黨主席選戰向地方諸侯釋出善意，而侯友宜也親自致電江啟臣表達感謝。
有意參選黨主席的前新北市長朱立倫也連日透過臉書與民進黨政府隔空交火，在疫苗議題上，朱立倫也找出總統蔡英文在民進黨在野時，也曾呼籲政府，應該優先採購國外HINI疫苗，避免國產疫苗失敗，兩相對照，在在顯示民進黨政府的昨是今非、換了位置就換了腦袋。
而這份資訊，馬上被國民黨中央引用，江啟臣也在臉書上以圖卡呈現民進黨的昨是今非，朱立倫成功為在野黨添加作戰柴火。
朱立倫也是藍營第一人拋磚引玉，捐出50萬只醫療手套給醫護人員，後來韓國瑜、江啟臣也紛紛跟進，韓國瑜捐出快篩試劑，黨中央也整備資源，捐出相關防疫設備。
同樣也是黨魁熱門人選的前高雄市長韓國瑜，近日動向更是充滿濃濃政治味。
韓國瑜在高雄市長被罷免後已沈寂許久，後來因為黨主席選舉又成為被高度討論的人物，但當黨中央5月公布黨主席選舉相關辦法後，幾位親近韓國瑜的重量級政治人物都對外表示，韓國瑜不會參選。韓國瑜專注於做公益，也鮮少對政治議題發表看法。
但是疫情爆發以來，韓國瑜頻頻在臉書上發表言論，從最一開始只是呼籲大家戴口罩、一起攜手度過難關等低度政治文，隨著本土案例一再飆高，韓國瑜再也「按捺不住」，不斷在臉書上炮打民進黨政府，質疑政府過去一年沒有超前部署，更不斷倡議人命關天、疫苗優先；甚至文字表達的力度已經不夠，韓國瑜還拍攝影片喊話地方首長盡力爭取疫苗。
韓國瑜近日一連串的發文，也讓黨內人士開始有了韓國瑜可能復出、親征黨主席的聯想。
國民黨主席選舉原定7月24日舉行，近日就要進行領表、登記作業，但受疫情影響，國民黨日前已經決議，等到降至二級警戒後，再討論選舉時程。
儘管黨主席選舉暫緩，但藍營大咖仍在拚防疫政治學，為疫情過後的黨魁之戰蓄積能量。