鳳山早餐店4人確診　6旬嬤抗體陽性疑感染時間久

高雄鳳山一間連鎖早餐店的老闆娘昨（2）日晚間在臉書自爆一家4口染疫，並表示對顧客非常抱歉，高雄市長陳其邁今日指出，看到老闆娘的臉書非常難過，請大家不要獵巫，大家要互相體諒，經衛生局和昆陽實驗室漏夜追查感染源，發現早餐店的阿嬤雖然PCR陰性，但抗體IgM弱陽、IgG強陽性，研判感染期已達2至3周，加上有雙北旅遊史，研判阿嬤就是這起群聚的感染源。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-02 20:09:27｜2021-06-02 20:16:41
衛生局簡任技正潘炤穎表示，此案最一開始是10多歲的大女兒案8992和另名30多歲的台中男性友人案8989，兩人5月31日在台中確診，經查發現是一起家庭群聚感染，包括早餐點的老闆娘案8993，和旁系的同住家人案9410及9409的3歲男童都在昨日確診，其中案8993和案9410的CT值分別是22、23，推測在差不多時間感染，其他人感染時間間隔也不長，但特別的是60多歲的阿嬤檢測是PCR陰性。
經疫調確認，阿嬤在5月10日到12日曾到台北跟友人碰面，經疾管署同意，連夜針對阿嬤進行抗體檢驗，結果抗體IgM弱陽、IgG強陽性，顯示可能已經過了大概2至3周左右的感染期間，目前也擴大匡列採檢，三圈共匡列162人，除了確診個案外，已經篩檢出來的都是陰性。
陳其邁說，要特別感謝高醫跟昆陽實驗室晚上連夜加班驗抗體，阿嬤的PCR雖然是陰性，但是抗體IgG的部分是強陽性、IgM是弱陽性，意思就是該個案感染而且已有抗體，推估可能是一個舊的感染源，所以高雄市鳳山家庭群聚感染的感染源就找到了，從昨天下午到今日中午，早餐店附近也已經做擴大的清消。
陳其邁強調，從近期的個案可看出，只要很快的匡列個案，找到感染源，就能讓社區環境更安全，所以才一直強調「疫調」很重要，高雄市透過精準的疫調、大範圍的匡列採檢來做整體的傳染病防治的策略；所以今日特新增第六類對象提供快篩服務，假如5月18到31日曾經到晨間廚房的新中崙店的顧客，如有發燒、上呼吸道症狀的話，務必要戴上口罩，並可以到鳳山地區5個採檢站，包括鳳山衛生所、鳳山第二衛生所、杏和醫院、大東站、鳳山醫院進行快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。