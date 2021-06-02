安親班聽「隔離」秒掛電話！護理師媽媽爆氣 眾人全搖頭
台灣COVID-19疫情延燒，不少醫護人員辛苦堅守在第一線守護人民，結果卻反而遭到病患暴力對待。新北市就有3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，值此國人同心對抗病毒的時刻，所有民眾都應該多發揮同理心，一起支持並尊重醫護人員。而有位護理師媽媽抱怨，安親班打電話來找女兒，結果一聽到「隔離」兩字秒掛電話，讓她直呼「電話會隔空傳毒？」強調真的沒必要排斥醫護人員的孩子，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 21:04:07
有位護理師在臉書粉專《爆怨公社》發文，透露自己剛剛接到孩子安親班打來的電話，對方詢問孩子在嗎？原PO則回答「不在哦，因為她跟我隔離開來」，結果對方竟然說「蛤、隔離」，然後就把電話掛斷。這讓原PO立即爆氣，馬上回電安親班大罵「會不會太誇張啊，ㄧ聽到隔離開馬上掛我電話，是怎樣，我有毒逆？電話會隔空傳毒逆？」
原PO強調，「誰願意跟親人分開，要不是為了家人安全，沒看到很多護理人員選擇獨居嗎」，並解釋自己在電話中的意思只是小孩現在並不在身邊，和自己「隔離開來」，因為怕萬一自己感染了，再傳給家人。想不到安親班人員卻好像一聽到隔離就很恐慌，讓原PO無奈直呼「醫療人員的孩子是健康的」、「醫療人員的孩子沒必要被排斥」。
網友也紛紛留言替原PO打氣，「感謝辛苦的醫護人員及前線防疫人員」、「原來有人認為病毒會透過電話通話傳染，開眼界了」、「抗疫期間醫護人員，犧牲和家人團聚，只為守護大家的健康，真的很偉大，辛苦了」、「感謝你們的犧牲，辛苦了」。（編輯：倪浩軒）
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