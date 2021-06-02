高雄榮總外包資訊工程師確診　院內足跡全面清消

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雖然案9408並無症狀，但因是新北確診個案8563的接觸者，於6月1日到醫院採檢後確診，案9408的足跡包括5月30日晚間7點50分曾到榮總外的諸羅山火雞肉飯，5月30、31日分別在上午的8點半、晚間7點50分，都曾到7-11榮總一門市購物。
高雄市衛生局指出，截至6月2日晚間9點40分為止，高雄榮總針對案9408職場密切接觸者共15位緊急採檢全數陰性後，由衛生局安排防疫旅館居家隔離；並擴大篩檢針對5月31日同時段前後到便利超商消費之顧客與店員、與辦公室之同單位7人均完成PCR檢測均為陰性、5月26日曾短暫維修病房電腦接觸之2位護理師，及所屬相關單位62人進行抗原快篩檢，均為陰性。
6月2日也針對同空間之資訊室人員共81人進行抗原快篩，無進一步確診個案，這143人均列為自主健康管理對象，衛生局表示，個案院內足跡所至區域已於6月1日至6月2日全面執行清消完畢，24小時內就完成接觸者召回採檢及環境清消，衛生局密持續切監控後續疫情狀況，並要求落實分艙分流人員管制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。