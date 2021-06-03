疫苗藥廠只跟中央交易？律師分析「關鍵」：光被告就飽了

台灣最近本土疫情嚴峻，打疫苗的需求迫在眉睫，而鴻海創辦人郭台銘，以及部分宗教團體、企業也都有意捐贈疫苗，不過，指揮中心表示「需由中央向原廠簽約採購」。至於為何藥廠只跟中央政府交易？對此，知名律師林智群在臉書分析關鍵，並直指「藥廠光被告，就飽了，還可能倒閉，那藥廠會怕啊！」





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林智群發文表示，「為什麼藥廠只跟中央政府交易？知知名，為什麼政府要負最終責任？嚴格講，不管是輝瑞、莫德納、AZ 、嬌生，都不算完成品，一般藥品研發時間都是8-12年，甚至更久，也不保證一定成功，三期結束，主管機關完全核准，才會進入市場，進入市場後如果發生重大問題，主管機關會要求下市。不過現在發生突發公衛事件，全世界大爆發，這時候實在管不了那麼多，藥廠知道他們研發的產品是在急就章情況下完成的，政府也知道，但真的急了也沒辦法，只能匆促上陣，政府只能給緊急授權，讓他們生產，給人民施打。」





▲佛光山所屬的國際佛光會提議進口最多50萬劑嬌生公司的COVID-19疫苗。但嬌生回應，只與政府機構協商。（圖取自嬌生網頁jnj.com）

林智群接著說，「既然是未完成品進入市場，就會產生一個問題，就是萬一產品出問題，藥廠光被告，就飽了，還可能倒閉，那藥廠會怕啊！他們也知道這個產品是急就章下完成的，未來還有修正的空間，在正常情況下，這種東西根本不應該進入市場的，也因為產品有風險，保險公司也不是白痴，他們也不會接受藥廠投保產品責任險。」





對於這樣的情況該如何？林智群指出，政府這時候就會說「沒關係，我給你司法豁免，人民不能告你！」讓藥廠放心。「但人民打疫苗死亡怎麼辦？他們會不爽啊！沒關係，政府出來負賠償責任。不管是緊急授權、司法豁免、大規模賠償責任，只有政府才能處理、負責，所以藥廠只會跟政府打交道，跟中央政府打交道，所以中央政府負最終責任，因為他們在跟藥廠交易時，已經承諾要承擔藥廠原本應該承擔的責任了。」（編輯：許苡晴）



