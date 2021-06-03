曾預測6月疫情趨緩！他見「數據走勢」憂心：進入第4波了

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接著指出，由本土確定病例校正回歸後趨勢圖來看，自5月26日以來，連續6天降低的這一波已經結束，6月2日起又行成新的一波。用以下「發病日流行曲線」來看，自5月17日以來共有三波：第一波5月17至19日3天、第二波5月20至23日4天、第三波5月24日開始。
涂醒哲坦言，本來以為5月24日後就會一路往下，但今天公布的確定個案反而增加，顯示6月1日又進入第四波了。雖然一波小於一波，整個疫情還是在緩緩下降，但這時出現第四波，可見前一陣子防疫的努力及成效令人擔憂，還有很多改善空間。台灣已經進入三級防疫警戒，造成國人生活的不便及經濟紓困等巨大損失。
他認為落實三級防疫，讓民眾減少接觸固然重要，但透過民政系統及警政系統找出高危險群；快速檢測及做好這些人的居家檢疫教育；所有主動來快篩的民眾，也要做好比從國外回來的人更嚴格的居家檢疫；高危險場所（如各種賣場）的管制及教育宣導；更努力追查接觸來源及快速防疫服務；一般民眾健康行為的落實等，都是地方政府應做、可做、要用心做的防疫責任及作為，顯然前一陣子做的太少也太慢，才會出現第四波的疫情。（編輯：賴詠璿）
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