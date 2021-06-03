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曾預測6月疫情趨緩！他見「數據走勢」憂心：進入第4波了

▲涂醒哲坦言，台灣6月1日又進入疫情第四波。（示意圖／NOWnews資料照）
▲涂醒哲坦言，台灣6月1日又進入疫情第四波。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 07:12:44

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活。對此，曾在SARS期間擔任衛生署長的前嘉義市長涂醒哲曾指出，最慢到了6月初，有望看到下降結果，昨（2日）晚間卻改口坦言「本來以為5月24日後就會一路往下，但今天公布的確定個案反而增加，顯示6月1日又進入第四波了」。

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涂醒哲表示，2日疫情指揮中心公布的確定病例數，讓人感到非常失望。新增的病例由前一日的262例增加為372例；校正回歸數達177例，比5月29日的166例還多，遠超過5月30的89例、5月31日的73例、6月1日的65例；不見Rt值（有效傳染數）資料，想必超過1.02。

接著指出，由本土確定病例校正回歸後趨勢圖來看，自5月26日以來，連續6天降低的這一波已經結束，6月2日起又行成新的一波。用以下「發病日流行曲線」來看，自5月17日以來共有三波：第一波5月17至19日3天、第二波5月20至23日4天、第三波5月24日開始。

▲涂醒哲坦言6月1日又進入疫情第四波。（圖／翻攝自涂醒哲臉書）
▲涂醒哲坦言6月1日又進入疫情第四波。（圖／翻攝自涂醒哲臉書）
涂醒哲坦言，本來以為5月24日後就會一路往下，但今天公布的確定個案反而增加，顯示6月1日又進入第四波了。雖然一波小於一波，整個疫情還是在緩緩下降，但這時出現第四波，可見前一陣子防疫的努力及成效令人擔憂，還有很多改善空間。台灣已經進入三級防疫警戒，造成國人生活的不便及經濟紓困等巨大損失。

他認為落實三級防疫，讓民眾減少接觸固然重要，但透過民政系統及警政系統找出高危險群；快速檢測及做好這些人的居家檢疫教育；所有主動來快篩的民眾，也要做好比從國外回來的人更嚴格的居家檢疫；高危險場所（如各種賣場）的管制及教育宣導；更努力追查接觸來源及快速防疫服務；一般民眾健康行為的落實等，都是地方政府應做、可做、要用心做的防疫責任及作為，顯然前一陣子做的太少也太慢，才會出現第四波的疫情。（編輯：賴詠璿）

▲截至2日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
▲截至2日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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