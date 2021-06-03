莫德納將產劑量減半疫苗 可防變種病毒、有利孩童接種
美國知名藥廠莫德納(Moderna)近日表示，有意生產劑量減少的新冠肺炎疫苗，劑量將比現行的100微克少一半，但不影響對變種病毒的預防力，也能方便不適用成年人劑量的兒童注射。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-03 07:10:22
綜合《路透社》等外媒報導，莫德納2日聲稱，與瑞士製藥廠龍沙(Lonza)議定新的生產合約，用以製造劑量減半的疫苗。龍沙藥廠表示，若以每劑50微克的劑量來算，荷蘭赫倫(Geleen)一條新的製藥原料生產線，每年可生產的疫苗所需成分，最多可達3億劑。
報導指出，過去這段時間，莫德納一直致力於研發較低劑量的新款疫苗，以便能拓展疫苗供應量能，而初期數據也顯示，劑量減半的疫苗仍可預防病毒的新變種，也能給不需要全劑量的兒童注射。莫德納一位發言人透露，預計到了2022年，莫德納在市場上將能有多種劑量的疫苗提供。
若把跟龍沙藥廠簽署的合約數，與之前和西班牙製藥廠Rovi簽署的合約相加，莫德納估計每年在歐洲可生產高達6億劑的50微克疫苗，預定今年上線。
莫德納目前的疫苗供應量，一年約為8至10億劑，力拼達到30億劑，不過莫德納並未具體說明，到時全劑量與減半劑量疫苗，各自的出貨比例或是多少。