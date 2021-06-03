幫患者插管遭飛沫噴濺！胸腔醫未染疫：我欠陳時中一條命

前幾天指揮官陳時中才鬆口表示「本波疫情已漸趨緩」，未料，昨（2）天本土確診病例又增加372例，讓人絲毫不敢掉以輕心。然而，為了確保第一線醫護人員抗疫無虞，指揮中心也積極將現有疫苗非配到各大醫院，讓醫護人員優先施打。嘉義大林慈濟醫院的胸腔科醫師陳易宏就在推特表示，自己在幫確診者插管時被飛沫噴濺到，但未被病毒感染，這他不禁直呼「還好三月底就打了第一劑AZ疫苗，我欠陳時中指揮官一條命。」

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陳易宏醫師發文分享親身經歷，他表示自己是在南部工作的胸腔科醫師，接到從新北轉送來的新冠肺炎重症患者，在加護病房幫患者緊急插管的過程中受到飛沫噴濺，但還好他三月底就打了第一劑AZ疫苗，兩天後鼻腔採檢也證實沒有病毒感染，現在他正在跟醫院爭取解除隔離盡快回去他的戰場。

陳易宏醫師接著透露，他幫病人緊急插管暴露後，沒有被感染，現在已經施打第二劑疫苗，並回到加護病房繼續執勤，他更直說「我欠陳時中指揮官一條命。我絕對會把這個故事講給我的兒孫聽。一個忠誠的騎士與勇敢的指揮官的故事。」他也感性表示，「陳時中幫沒有祖國的台灣人爭取的一年多的時間，幫沒有祖國的台灣醫師在社區感染爆發之前爭取到第一劑疫苗。 我的命是他救的，他是我心中永遠的指揮官。」（編輯：許苡晴）

▲陳易宏醫師推特貼文。