COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

幫患者插管遭飛沫噴濺！胸腔醫未染疫：我欠陳時中一條命

▲胸腔科醫師陳易宏在推特表示，自己在幫確診者插管時被飛沫噴濺到，但未被病毒感染，這他不禁直呼「還好三月底就打了第一劑AZ疫苗，我欠陳時中指揮官一條命。」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲胸腔科醫師陳易宏在推特表示，自己在幫確診者插管時被飛沫噴濺到，但未被病毒感染，這他不禁直呼「還好三月底就打了第一劑AZ疫苗，我欠陳時中指揮官一條命。」（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 07:29:46

前幾天指揮官陳時中才鬆口表示「本波疫情已漸趨緩」，未料，昨（2）天本土確診病例又增加372例，讓人絲毫不敢掉以輕心。然而，為了確保第一線醫護人員抗疫無虞，指揮中心也積極將現有疫苗非配到各大醫院，讓醫護人員優先施打。嘉義大林慈濟醫院的胸腔科醫師陳易宏就在推特表示，自己在幫確診者插管時被飛沫噴濺到，但未被病毒感染，這他不禁直呼「還好三月底就打了第一劑AZ疫苗，我欠陳時中指揮官一條命。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳易宏醫師發文分享親身經歷，他表示自己是在南部工作的胸腔科醫師，接到從新北轉送來的新冠肺炎重症患者，在加護病房幫患者緊急插管的過程中受到飛沫噴濺，但還好他三月底就打了第一劑AZ疫苗，兩天後鼻腔採檢也證實沒有病毒感染，現在他正在跟醫院爭取解除隔離盡快回去他的戰場。

陳易宏醫師接著透露，他幫病人緊急插管暴露後，沒有被感染，現在已經施打第二劑疫苗，並回到加護病房繼續執勤，他更直說「我欠陳時中指揮官一條命。我絕對會把這個故事講給我的兒孫聽。一個忠誠的騎士與勇敢的指揮官的故事。」他也感性表示，「陳時中幫沒有祖國的台灣人爭取的一年多的時間，幫沒有祖國的台灣醫師在社區感染爆發之前爭取到第一劑疫苗。 我的命是他救的，他是我心中永遠的指揮官。」（編輯：許苡晴） 

▲陳易宏醫師推特貼文。
▲陳易宏醫師推特貼文。
▲陳易宏醫師推特貼文。
▲陳易宏醫師推特貼文。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀