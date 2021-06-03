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專家預測美國走出疫情　經濟復甦二戰以來最佳

▲美國逐步走出疫情陰霾，邁向經濟重啟；加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學家預測，美國即將出現二戰以來最佳的經濟成長。圖為美國總統拜登，他上任後積極推動疫苗接種與經濟復甦多項計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國逐步走出疫情陰霾，邁向經濟重啟；加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學家預測，美國即將出現二戰以來最佳的經濟成長。圖為美國總統拜登，他上任後積極推動疫苗接種與經濟復甦多項計畫。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 08:07:51

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）美國逐步走出疫情陰霾，邁向經濟重啟；加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學家預測，美國即將出現二戰以來最佳的經濟成長。

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UCLA安德森管理學院（UCLA Anderson School ofManagement）3月預測，疫情趨緩之下美國會出現強勁的經濟成長。最新發表的6月預測依然樂觀，不過也指出按照往例，經濟復甦向來不是一帆風順，中間也可能出現波動。

安德森預測（Anderson Forecast）指出，美國短期內會有小幅物價上漲、房市和服務業帶動復甦、就業率在未來一年恢復以往高點，但某些行業復原較慢。

疫情期間受到壓抑的休閒娛樂、飯店和健康醫療等需求大解放，帶動服務業的消費加速成長。另一方面，過去一年高於平均水準的商品購買已達到飽和，消費需求轉向服務業的情況下，商品購買的成長較為緩慢。

隨著供給恢復，汽車市場可望買氣回升；房市復甦之後，帶動家具、家電購買的成長。

經濟狀況逐漸走出疫情陰霾，到市場供給能夠滿足需求的過度階段，可以預期在2021年全美出現一定程度的通貨膨脹。總體而言，未來3年美國將出現國內生產毛額（GDP）強勁成長，就業率回升，勞工薪資成長，生產力上升。

這項計畫的經濟學家菲勒（Leo Feler）向洛杉磯時報表示：「我們即將看到第二次世界大戰以來最佳的經濟成長，可以預見美國經濟的榮景即將到來。」

經濟學家指出，美國政府從2007年到2008年的經濟大衰退學到教訓，有別於前一次金融危機政府反應較遲緩，這次國會通過的刺激經濟方案，可望帶來效果。

美國總人口3億多，已有1.36億人完整接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，占41.4%。（編輯：周永捷）1100603

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