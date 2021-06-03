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「AZ疫苗副作用大」超怕？他親揭實況：輝瑞、莫德納更慘

▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 07:47:16

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活，然而許多民眾也希望能早日施打疫苗，其中AZ疫苗接種後，可能出現的不良反應及血栓事件卻也引發關注。對此，台大醫院兒科醫師「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。

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▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
蒼藍鴿在影片中提到，前一日剛打完AZ疫苗，後勁非常強烈，施打後12小時開始出現症狀，除了嚴重肌肉痠痛之外，隔天清晨全身發熱、發痛，翻來覆去無法入睡，直到拍攝影片當下還正在發燒，但一般而言AZ的副作用約在2天內會結束，笑稱自己是「疫苗認證的年輕人」。

▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
蒼藍鴿解釋，AZ疫苗是腺病毒載體，是採用病毒DNA的部分；莫德納、輝瑞等則是採用mRNA的部分，但最後的運作原理都一樣，因為DNA會被轉錄成mRNA，mRNA會被轉譯成蛋白質，兩者接種到人體之後，最終都會在人體細胞內產生「病毒棘蛋白」，有點像是病毒外觀構造上的一種東西，讓身體開始產生抗體。

▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）
不過，蒼藍鴿也呼籲大家，不要覺得「哦好可怕，AZ疫苗副作用那麼大！我很怕，我不要打」，因為根據統計數據，mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ疫苗還要大，他坦言「你現在聽很多朋友說，打AZ好像很不舒服，但如果你打輝瑞、莫德納更不舒服，總之大家要有這樣的心理準備」。（編輯：賴詠璿）

▲截至2日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
▲截至2日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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