「AZ疫苗副作用大」超怕？他親揭實況：輝瑞、莫德納更慘

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▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）

× ▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）

▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）

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▲「蒼藍鴿」親自拍攝影片指出，能打到疫苗就是最好的了，更透露mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ還要大。（圖／翻攝自《蒼藍鴿的醫學天地》YouTube）

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不要覺得「哦好可怕，AZ疫苗副作用那麼大！我很怕，我不要打」，因為根據統計數據，mRNA（莫德納、輝瑞等）疫苗，副作用其實比AZ疫苗還要大

▲截至2日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）