為何昨日暴增372例？醫附圖揭「原因」：塞車問題未解決

前幾天指揮官陳時中才鬆口表示「本波疫情已漸趨緩」，怎料，昨（2）天中央流行疫情指揮中心又公布新增372例本土確診，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。究竟為何昨天確診數又暴增？精神科醫師沈政男在臉書附圖解釋，「乃因前幾天的案例數都被回補而增加了」。





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指揮中心昨日指出，新增的372例本土病例中，有207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月2日至6月1日；另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

指揮中心表示，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中，雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

▲對於2日暴增372例一事，沈政男醫師從前幾天的「發病趨勢圖」解讀，「看附圖的官方統計便知，乃因前幾天的案例數都被回補而增加了。基本的曲線樣貌並沒有改變，只是大家都長高了。原因還是出在檢驗與通報流程不夠快速順暢。」（圖／翻攝自沈政男臉書）

▲截至2日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）

而從昨天的確診人數看來，疫情似乎並未趨緩？對此，沈政男醫師在臉書發表看法，他貼出前幾天的「發病趨勢圖」解讀，「看附圖的官方統計便知，乃因前幾天的案例數都被回補而增加了。基本的曲線樣貌並沒有改變，只是大家都長高了。原因還是出在檢驗與通報流程不夠快速順暢。」他更直說「昨天不是說不再校正回歸？顯然，塞車的問題還是沒有解決，今天疾管署網站也顯示還有兩萬多通報案例還沒處理。還好，檢驗陽性率是332/35689=0.9%，比先前都低。」

此外，沈政男也提到，昨天又爆發了新北市長照機構的群聚感染，跟台北市上週的信義區感染如出一轍。長照機構的感控在國外早已顯示，乃決定Covid-19死亡率的最重要因素。這應該是接下來的防疫重點！「台北市的記者會也顯示，上週比起上上週，案例總數降到了七成左右，代表上週Rt值不會高於0.7，有沒有看到柯文哲決定重啟確診者的疫調，把發病前兩天內的接觸者也隔離起來？」他認為，突破台北市疫情僵局，就是要靠精準疫調與確實隔離。（編輯：許苡晴）



