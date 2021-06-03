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病毒外洩論若是真的？外媒專家：影響強過車諾比核災10倍

▲有關新冠病毒源自中國武漢病毒實驗室的說法，近日又開始活躍於國際媒體版面。有外媒財經專家分析，若這理論被證實為真，對全球經濟的影響恐怕會比車諾比核災嚴重。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有關新冠病毒源自中國武漢病毒實驗室的說法，近日又開始活躍於國際媒體版面。有外媒財經專家分析，若這理論被證實為真，對全球經濟的影響恐怕會比車諾比核災嚴重。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-03 07:59:17

新冠病毒的起源，在疫情爆發一年多後的現在，仍然是未解的謎團，雖然世界衛生組織(World Health Organization, WHO)已於年初派遣專家小組前去中國武漢查訪，但得出的結論未能清楚解釋疫情發生的原因。近日國際媒體上有關「實驗室外洩」的理論再度甚囂塵上，連美國拜登總統都下令情報單位徹查，而英國《每日電訊報》刊載的一篇自由撰稿人林恩(Matthew Lynn)撰寫的分析文章，更是指出若外洩理論屬實，嚴重的話恐引發全球經濟危機，影響甚至會比1986年的車諾比核災還嚴重。

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▲英國著名財經專欄作家近日刊文，分析若新冠病毒由實驗室洩漏的理論被證實是真的，對全球經濟的負面影響會有多深。（圖／翻攝自推特）
▲英國著名財經專欄作家林恩，近日在英媒刊文，分析若新冠病毒由實驗室洩漏的理論被證實是真的，對全球經濟的負面影響會有多深。（圖／翻攝自推特）
林恩在《每日電訊報》(The Daily Telegraph)的專欄文章中指出，美國前總統川普去年頻繁指控武漢實驗室外洩病毒，當時各界普遍認為，川普是在為選舉和美中對立製造話題，但近日連拜登政府都開始正視這個論點並要求情報部門調查，若這個理論最終證實是存在的，無論是故意或因意外才導致病毒外洩，都會因全球傷亡慘重、北京蓄意隱瞞，導致各國群起要求制裁與賠償，但中國對全球經濟鏈的影響太深，若真的開始抗中，難保世界經濟不會跟著被重創。

林恩進一步提到，中國現在持有約1.1兆美元(折合新台幣約30.45兆)的美債，若它們被大量沽售或凍結，美國聯邦儲備系統便不得不把它們列入資產負債表；此外，目前中國投資者也持有最少1.5兆美元(折合新台幣約41.52兆)的美國資產，制裁勢必引發金融市場動盪，為了補齊中國熱錢消失造成的缺口，不排除連銀行都要依靠政府的緊急援助度日。

林恩並以1986年的車諾比核災事件為比喻，雖然實驗室洩毒目前還只是理論，英美情報圈也還未拿出確切證據，但若證實為真並導致各國向中國展開報復，對經濟產生的負面影響，規模甚至會比車諾比事件高上10倍不只，也會比疫情本身帶來的負面效益還多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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