以色列走向變天　歷史時刻的戲劇張力

我是廣告 請繼續往下閱讀
極右派政黨聯盟右傾（Yamina）領導人班奈特（Naftali Bennett）決定攜手世俗化的中間派未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid），和其他小黨共組聯合政府。49歲「造王者」、科技新貴百萬富豪班奈特可望先擔任總理兩年，之後兩年再由57歲前電視主播拉皮德依輪替協議繼任。
聯合政府提案須經以色列國會（Knesset）表決，獲多數支持後，新政府才能宣誓就職。報導稱，國會可望於7到12天內進行表決。
今年3月23日，未來黨在這場自2019年4月以來第4場無定論大選中獲得120席國會的17席，成為第2大黨。拉皮德願意跟只獲7席的右傾共享權力，堪稱他對當前以色列政治形勢演變的最大貢獻。
然而，可能的新政府成色駁雜，是左、右翼勢力和中間派為了拉尼坦雅胡下馬而進行政治運作下的特殊結合，不管就民族上或政治立場上而言，都堪稱以色列史上最「多元化」政府，它未來施政能否順暢不免令人關注。
在拉皮德組閣截止期限於6月2日子夜屆滿前數小時，願意參加聯合政府的阿拉伯政黨聯盟（The JointArab List）與極右派政黨間，仍在為阿拉伯區非法建物使用許可能否溯及既往而相持不下。阿拉伯政黨聯盟的諮議會（Shura Council）並為此集會商討。
伊斯蘭諮議會對以色列政府組成握有生殺大權，這還是第一次。為「國土報」（Haaretz）撰文的普費佛（Anshel Pfeffer）認為，不管諮議會作何決定，此事本身已深具意義。
班奈特未滿50歲，曾是71歲尼坦雅胡執政前的幕僚長。雙方疏遠後被尼坦雅胡輕蔑地形容成「高中生」的班奈特現在有望取代前老闆登大位，應了「三十年河東，三十年河西」的俗語。
尼坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）掌控國會30席，即使在野，仍是最大黨；支持尼坦雅胡的其他右翼陣營還握有另外22席。反觀班奈特只靠7席就準備「登基」，尼坦雅胡將差一點到手的勝利拱手讓給了「前門生」，心中想必五味雜陳。
遭依收賄、詐欺及背信罪名起訴的尼坦雅胡失勢後恐面臨重刑，他竭盡所能地為延續政治生命而拚搏，這場「我要活下去」的奮戰驚心動魄地進行了超過兩年，他直到最後一刻都還在試圖阻撓新政府誕生。
以色列史上在位最久總理即將下野，然後呢？
跡象顯示，尼坦雅胡將會以「在野黨領袖」之姿繼續活躍政壇，倘若新政府在數月內垮臺，以色列就得展開第5次大選，他仍有機會重作馮婦。
報導中東新聞的Al-Monitor網站指出：「也許有人覺得荒謬，不過尼坦雅胡就是那種絕對不會放棄的人。」
他以猶太人的歷史性領袖自居，把維繫以色列安全當作畢生職志。為數眾多支持者認為他開創國家前所未見外交和經濟成就，並且深信他是絕不會被左派真正擊垮的不倒翁。
政治對手則認為他是個不管怎樣都要權力一把抓的危險人物，因為貪腐而陷入的麻煩越深，他就越不受控。正因尼坦雅胡仍然會是一號人物，有分析認為，新政府組成後料將迅速通過立法，防範遭到刑事控訴的他再度競逐總理大位。
一旦下野，尼坦雅胡將失去任命司法部職務的權力，也無法再推動立法賦予豁免權以自保。與此同時，他所受刑事控訴正在法院進行審理。對政敵而言，這位四面楚歌的長命總理看起來將陷入難堪境地，不再風度翩翩。（編輯：郭中翰）1100603