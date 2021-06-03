本土確診又攀升！台大醫憂心「暗藏危機」：做好心理準備
新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例，確診個案中新增12例死亡，不過相較1日有微微攀升趨勢。對此，前台大感染科醫師林氏璧在臉書PO文指出「隱藏危機」，坦言「請大家做好心理準備！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 08:44:47
昨下午指揮中心記者會公布確診數字後，林氏璧醫師在臉書粉絲團《日本自助旅遊中毒者》嘆道「唉，真的沒有這麼容易」，因為昨公布國內新增372例本土個案，另有校正回歸177例，總計549例，下降趨勢似乎稍稍被破壞了，他稱「代表我們除了第一波獅子會萬華之外，還是有後續傳染鏈發生」。
不過，林氏璧也呼籲大家稍安勿躁，繼續努力防疫，強調「這可能是場持久戰，直到疫苗的施打率上來，請大家做好心理準備」。
事實上，2日疫情指揮中心公布的確定病例數，由前一日的262例增加為372例；校正回歸數達177例，比5月29日的166例還多，遠超過5月30的89例、5月31日的73例、6月1日的65例。曾任衛生署長的前嘉義市長涂醒哲也曾指出，本來以為5月24日後就會一路往下，但2日公布的確定個案反而增加，顯示疫情又進入新的一波。（編輯：賴詠璿）
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