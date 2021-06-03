14縣市高溫警訊！專家：週六梅雨雨量可比上一波

中央氣象局指出，今（3）日各地大多為晴到多雲，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象局也針對14縣市發布高溫警訊，南投縣恐達38度，花蓮縣、臺東縣、臺北市、新北市、嘉義市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣，高溫也有機會到36度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-03 08:29:50
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄表示，第3號颱風「彩雲」，大致在呂宋島西側北轉，受菲律賓地形限制及垂直風切破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓；再轉向東北。不過，明（4）日其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高，不但帶來降雨，也激發比較強的對流。
吳德榮說，今（3）日「梅雨鋒」在北部海面，台灣相對空檔，白天炎熱，各地高溫達36度以上，中南部更可達38度，要注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。明天「彩雲」殘餘水氣接近，局部陣雨或雷雨的機率提高，上午起對流增強，有較大雨勢，各地區在未下雨前，天氣仍感悶熱。
吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，週六（5日）至下週一（7日）「梅雨滯留鋒」再度南下並在台灣附近徘徊，有激發「中小尺度」對流系統的條件，並伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。
下週二、三（8、9日）「梅雨鋒」雖逐漸向北部海面移動，台灣附近水氣多，天氣很不穩定，易有「強對流」發展、仍伴隨明顯降雨，尤其午後發生的機率更高，應注意。由於旱象未完全紓解，這波大量降雨，與上一波「堪可比擬」，既為眾人所期盼。