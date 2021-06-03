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最快3日公布8000萬劑疫苗配送計畫　美國務卿：無關政治

▲目前人在哥斯大黎加的美國國務卿布林肯說，拜登政府最快這幾天，可能就會宣布8000萬劑疫苗的配送計畫，並強調不會牽涉政治。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前人在哥斯大黎加的美國國務卿布林肯說，拜登政府最快這幾天，可能就會宣布8000萬劑疫苗的配送計畫，並強調不會牽涉政治。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-03 09:30:05｜2021-06-03 09:33:26

美國新冠疫情趨緩，總統拜登(Joe Biden)5月宣布將提供海外約8000萬劑疫苗，包含阿斯特捷利康(Astrazeneca)、輝瑞(Pfizer/BioNTech）、莫德納(Moderna)及嬌生(Johnson & Johnson)，但一直未公告配送計畫的詳細內容。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)當地時間週三向外媒聲稱，配送計畫最快3日會公布，也重申不會牽涉政治。

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根據《路透社》報導，布林肯週三於美國駐哥斯大黎加使館的一場聚會中，提到疫苗配送計畫即將出爐，不排除在短短幾天，甚至最快明天(週四)就會公布。

布林肯指出，美國的配送計劃將經過與COVAX全球疫苗取得機制協調，也不會附加任何政治條件，同時亦會繼續加強美國和各國製造的能力，以便在抗疫之戰中取得領先；而布林肯有關疫苗不會牽涉政治的言論，也被認為是在暗批中國。

幾週前，布林肯聲稱全球7至8成人口接種疫苗的目標，很可能要到2024年才能實現，但現在他認為，若是能加速疫苗施打，最快有望明年年底就達成前述目標。

由於台灣近日爆發本土疫情，先前拜登宣布要釋出疫苗時，駐美代表蕭美琴表示會向美方「進洽爭取」；但AIT處長酈英傑上月底在記者會曾說，台灣確診相比世界仍算低，似乎暗示台灣不太能獲得疫苗分配。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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