最快3日公布8000萬劑疫苗配送計畫 美國務卿：無關政治
美國新冠疫情趨緩，總統拜登(Joe Biden)5月宣布將提供海外約8000萬劑疫苗，包含阿斯特捷利康(Astrazeneca)、輝瑞(Pfizer/BioNTech）、莫德納(Moderna)及嬌生(Johnson & Johnson)，但一直未公告配送計畫的詳細內容。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)當地時間週三向外媒聲稱，配送計畫最快3日會公布，也重申不會牽涉政治。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-03 09:30:05｜2021-06-03 09:33:26
根據《路透社》報導，布林肯週三於美國駐哥斯大黎加使館的一場聚會中，提到疫苗配送計畫即將出爐，不排除在短短幾天，甚至最快明天(週四)就會公布。
布林肯指出，美國的配送計劃將經過與COVAX全球疫苗取得機制協調，也不會附加任何政治條件，同時亦會繼續加強美國和各國製造的能力，以便在抗疫之戰中取得領先；而布林肯有關疫苗不會牽涉政治的言論，也被認為是在暗批中國。
幾週前，布林肯聲稱全球7至8成人口接種疫苗的目標，很可能要到2024年才能實現，但現在他認為，若是能加速疫苗施打，最快有望明年年底就達成前述目標。
由於台灣近日爆發本土疫情，先前拜登宣布要釋出疫苗時，駐美代表蕭美琴表示會向美方「進洽爭取」；但AIT處長酈英傑上月底在記者會曾說，台灣確診相比世界仍算低，似乎暗示台灣不太能獲得疫苗分配。
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