名家論壇》錢震宇／彷彿局外人的蔡英文

新冠疫情嚴峻，這段期間一般人感受到的是因為三級警戒所帶來的不便與困擾。很難想像的是，確診者及其家屬所承受身體上的病痛及心理上的壓力，以及醫護人員沉重的醫療負擔及染疫風險。每天映入眼簾的疫情新聞，看久了真的讓人難過揪心，心生不忍。





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人民正遭遇著苦難煎熬，那執政的蔡英文及政府官員人呢？





是派員前往各醫療機構探視慰問醫護人員並勾稽短缺的醫療資源？還是在戮力接洽國外疫苗廠商，積極洽談緊急授權？或是親自與有意捐助疫苗的企業家或宗教團體面談，共商如何加快進口疫苗速度？或是廣泛諮詢公衛專家學者，就紓解疫情緊繃現象，尋求共識。





沒有，都沒有！





我們看到的是陳時中每天都在念數據、然後用堅硬生澀的法規說著「一切中央決定」、「我還沒看到申請」；看到的是消失許久的蘇貞昌，出來說著紓困很重要，要做好規劃；看到的是又再照著稿念的蔡英文，盯著螢幕，毫無表情、手勢的說完聲明，然後時間一到，直播結束。





原來我們的政府跟人民中間就只存在著「記者會」跟「直播」的關係，有的時候多了「臉書跟LINE」，除此之外，什麼都沒有。沒有互動、沒有溝通，甚至連爭執、交鋒的機會都沒有。與此同時，每天都宅在官邸的蔡英文，好似與社會的民怨沸騰毫無干係，嚴格遵守著防疫規定，足不出戶，每天只跟貓狗玩。





蔡政府的官員們，你們能夠想像現在全民的無助及悲怨嗎？曾經有官員想要試著去安撫躁動的人心及逝去的生命嗎？





沒有，因為從蔡英文的言談舉止中，我們看不到一個仁君的表現，更何況下面的官員。





5月11日疫情升溫，全國進入到二級警戒開始至今，蔡英文只發表過兩次公開談話，一次是5月13日，一次是5月31日，中間也只視察了中央疫情指揮中心及國軍疫情指揮中心。從蔡英文的行程及談話內容，可以看出蔡英文的心虛及不屑，如此的行程不會有突發狀況，更不會有民眾嗆聲，而通篇照稿宣科，則再次顯示她深怕出錯，凡事點到為止。





解讀蔡英文5月31日的視訊談話，全程8分半的談話，眼神從沒有離開過讀稿機，語氣單一，就連照稿念都卡卡的，念到一半還停頓，要說是她自己撰稿或有潤飾，鬼才相信！此外，蔡英文兩手交疊放在桌上，姿勢從沒變過，要不是鏡頭有拉遠近，還以為這是一個機器人在講話！





就語意表達上來說，蔡英文是顯得緊張而嚴肅的，她全程手勢沒有移動，顯示她不願意有自由發揮的空間，甚至也沒有想要鼓舞人心做出加油的手勢，只希望盡快念完這篇聲明。重點是，絲毫沒有讓人感覺她跟人民站在一起，彷彿就是個「局外人」。





而這篇撰稿者的心思上，沒有要跟人民進行深刻對話的想法，也沒有誠心希望在野黨齊心防疫，只想著應付搪塞，交差了事，難怪柯文哲會說「高端跌停蔡英文才出來」。





這樣一個既無誠意又無心意的影片，放上去只是再次顯現蔡英文的冷漠與傲嬌，以及她跟現在飽受疫情所苦的台灣毫無關係。





佛家說：真正的慈悲，是感同身受。





近來網路社群傳來一個又一個不幸的消息，不少是親朋故舊，相識的人短時間內因確診就失去生命，縱使不勝唏噓，卻也心有不甘。心中不免吶喊：當人民有需要時，政府在哪裡？然而，面對生命的惆悵悲歌換來的竟是政府的消極作為，及蔡英文置身事外，才是最讓人憤怒與不平的。











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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