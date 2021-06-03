傳產原物料夯！台股早盤漲130點 高端疫苗苦吞第4根跌停
美股昨（2）日走揚，台北股市今（3）日開盤漲36.26點，加權股價指數以17201.3點開出，早盤最高漲130多點，來到17299點。今日電子股相形失色，盤面焦點為紡織、航運與塑化類股。另外，高端疫苗爭議不斷，今日苦吞第4根跌停，來到256元，委賣張數來到1.4萬張。而晶元電傳出多位員工外篩陽性，今早盤跌3.4%，來到41.7元。
記者許家禎／台北報導
2021-06-03 09:39:18
美股道瓊指數2日上漲25.07點，或0.07%，收34,600.38點；標普500指數上漲6.08點，或0.14%，收4,208.12點；那斯達克指數上漲19.85點，或0.14%，收13,756.33點；費城半導體指數上漲22.66點，或0.71%，收3,196.98點。
台北股市今日早盤漲130多點，來到17299點。權值股台積電早盤漲0.5%，來到598元。鴻海在平盤112元附近。聯發科漲0.7%，矽力-KY漲4%多，來到3715元。大立光漲0.65%、聯電漲逾1%。但旺宏、日月光遭到賣單調節。至於晶元電因為傳出員工確診，緊急安排7300人快篩，早盤跌3.4%，來到41.7元。
至於今日盤面焦點在紡織股，其中立益飆、宏益、業旺飆漲停，集盛、南紡、大東、中纖漲幅5到9%。造紙股也紅通通，華紙、永豐餘漲7%以上，士紙、正隆、寶隆、榮成漲3到4%。而長榮航、華航、亞航飆漲停，陽明漲2%、長榮漲3%、榮運漲6%、萬海漲逾1%、台驊漲6%。國際油價上漲，也讓塑化個股如亞聚、聯成、台聚、台苯表現也不錯。
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