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傳產原物料夯！台股早盤漲130點　高端疫苗苦吞第4根跌停

▲台北股市今（3）日開盤漲36.26點，加權股價指數以17201.3點開出，早盤最高漲130多點，來到17299點。而高端疫苗爭議不斷，今日苦吞第4根跌停。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（3）日開盤漲36.26點，加權股價指數以17201.3點開出，早盤最高漲130多點，來到17299點。而高端疫苗爭議不斷，今日苦吞第4根跌停。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-03 09:39:18

美股昨（2）日走揚，台北股市今（3）日開盤漲36.26點，加權股價指數以17201.3點開出，早盤最高漲130多點，來到17299點。今日電子股相形失色，盤面焦點為紡織、航運與塑化類股。另外，高端疫苗爭議不斷，今日苦吞第4根跌停，來到256元，委賣張數來到1.4萬張。而晶元電傳出多位員工外篩陽性，今早盤跌3.4%，來到41.7元。

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美股道瓊指數2日上漲25.07點，或0.07%，收34,600.38點；標普500指數上漲6.08點，或0.14%，收4,208.12點；那斯達克指數上漲19.85點，或0.14%，收13,756.33點；費城半導體指數上漲22.66點，或0.71%，收3,196.98點。

台北股市今日早盤漲130多點，來到17299點。權值股台積電早盤漲0.5%，來到598元。鴻海在平盤112元附近。聯發科漲0.7%，矽力-KY漲4%多，來到3715元。大立光漲0.65%、聯電漲逾1%。但旺宏、日月光遭到賣單調節。至於晶元電因為傳出員工確診，緊急安排7300人快篩，早盤跌3.4%，來到41.7元。

至於今日盤面焦點在紡織股，其中立益飆、宏益、業旺飆漲停，集盛、南紡、大東、中纖漲幅5到9%。造紙股也紅通通，華紙、永豐餘漲7%以上，士紙、正隆、寶隆、榮成漲3到4%。而長榮航、華航、亞航飆漲停，陽明漲2%、長榮漲3%、榮運漲6%、萬海漲逾1%、台驊漲6%。國際油價上漲，也讓塑化個股如亞聚、聯成、台聚、台苯表現也不錯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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