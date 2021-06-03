確診者足跡都在這！醫籲侯友宜「別喊封城」：做好2件事

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布，國內本土確診病例新增372例，另有校正回歸177例，總計549例，其中又以新北市310例最多，對此，醫師林靜儀就喊話，要新北市長侯友宜「好好管理市場、賣場人流」以及「落實確診個案和接觸者匡列」兩件事。





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新北市長侯友宜昨日就點名了板橋、中和、新店、新莊、永和和土城為重度熱區，而他先前也曾公布確診者足跡調查，第一名就屬傳統市場，佔了38％，第二是大賣場，佔了28％，第三則是佔比15％的公園，而其餘19％則是像金融機構、宮廟等公共場所。





對此，醫師林靜儀昨（2）日也在臉書粉專《林靜儀醫師》發文，呼籲侯友宜「侯市長，不要再喊封城了，拜託」，並且呼籲他做好「好好管理市場、賣場人流」以及「落實確診個案和接觸者匡列」兩件事情。





▲醫師林靜儀在臉書發文。（圖／翻攝自臉書粉專《林靜儀醫師》）