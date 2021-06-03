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確診者足跡都在這！醫籲侯友宜「別喊封城」：做好2件事

▲中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布，國內本土確診病例新增372例，另有校正回歸177例，總計549例，其中又以新北市310例最多，對此，醫師林靜儀就喊話，要新北市長侯友宜「好好管理市場、賣場人流」以及「落實確診個案和接觸者匡列」兩件事。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布，國內本土確診病例新增372例，另有校正回歸177例，總計549例，其中又以新北市310例最多，對此，醫師林靜儀就喊話，要新北市長侯友宜「好好管理市場、賣場人流」以及「落實確診個案和接觸者匡列」兩件事。（圖／新北市政府新聞局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 09:46:11｜2021-06-03 10:23:59

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布，國內本土確診病例新增372例，另有校正回歸177例，總計549例，其中又以新北市310例最多，對此，醫師林靜儀就喊話，要新北市長侯友宜「好好管理市場、賣場人流」以及「落實確診個案和接觸者匡列」兩件事。

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新北市長侯友宜昨日就點名了板橋、中和、新店、新莊、永和和土城為重度熱區，而他先前也曾公布確診者足跡調查，第一名就屬傳統市場，佔了38％，第二是大賣場，佔了28％，第三則是佔比15％的公園，而其餘19％則是像金融機構、宮廟等公共場所。

對此，醫師林靜儀昨（2）日也在臉書粉專《林靜儀醫師》發文，呼籲侯友宜「侯市長，不要再喊封城了，拜託」，並且呼籲他做好「好好管理市場、賣場人流」以及「落實確診個案和接觸者匡列」兩件事情。

▲醫師林靜儀在臉書發文。（圖／翻攝自臉書粉專《林靜儀醫師》）
▲醫師林靜儀在臉書發文。（圖／翻攝自臉書粉專《林靜儀醫師》）
貼文一出，也有不少網友留言，「雙北連菜市場都不管了，只會在鏡頭前激情演出」、「身為新北市小市民快氣炸了」、「拜託新北市長，要用智慧好好處理防疫」、「到現在仍堅持新北市場不做分流，硬要和中央唱反調，結果呢？還大言不慚的說苦民所苦」、「CDC應該慎重考慮接管雙北防疫指揮」。

▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲截至昨（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
而針對傳統市場以及大賣場的管制措施，侯友宜日前就下令，板橋、永和、新店、五股和林口等5行政區內的菜市場，均採取身分證尾數分流，並且請各大賣場協助管制人流數量，也要求每2.25平方公尺內，以一人為上限。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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