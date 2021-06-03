京元電子爆群聚「發3千慰問金」！曾玟學：拜託分流上班

本土疫情持續延燒，苗栗京元電子爆發移工群聚事件，對此，苗栗縣議員曾玟學就透露，在外籍員工確診數大增的同時，公司卻在同一天發出公告，「為感謝同仁共體時艱，配合公司防疫政策，接受快篩確保健康安全無虞，『且能按時出勤，使公司營運不受影響』，特發放慰問金」，讓他直呼「比起慰問金，員工應該都更希望能分流上班」、「今日確診數可觀」。





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苗栗縣議員曾玟學昨（2）日在臉書發文，表示「在京元電子上班的每一位同仁，比起公司發放三千元慰問金鼓勵員工按時上班，應該都更希望公司能分流上班」。





▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

他也表示，3日要做的7300快篩，不只是竹南廠的人篩檢，連新竹總部和銅鑼廠的員工也要到竹南來快篩，雖然依居住地跟員工數竹南這邊最多最方便，且分三天分批篩，但這樣遊覽車一車一車的載來，也會有移動和群聚上的風險，快篩也建議應該分流，於三處分別做比較好。





他在文末也呼籲，「最後，再次請縣府跟縣民們要提高警覺，重視本次事件，如果沒意外的話，3日的數字會很可觀，拜託分流」。（編輯：郭佩蓉）



