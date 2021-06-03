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京元電子爆群聚「發3千慰問金」！曾玟學：拜託分流上班

▲苗栗京元電子爆發移工群聚事件，對此，苗栗縣議員曾玟學就透露，京元電子卻發放三千慰問金，讓他直呼「比起慰問金，員工應該都更希望能分流上班」。（圖／翻攝曾玟學臉書）
▲苗栗京元電子爆發移工群聚事件，對此，苗栗縣議員曾玟學就透露，京元電子卻發放三千慰問金，讓他直呼「比起慰問金，員工應該都更希望能分流上班」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 10:04:19｜2021-06-03 10:35:42

本土疫情持續延燒，苗栗京元電子爆發移工群聚事件，對此，苗栗縣議員曾玟學就透露，在外籍員工確診數大增的同時，公司卻在同一天發出公告，「為感謝同仁共體時艱，配合公司防疫政策，接受快篩確保健康安全無虞，『且能按時出勤，使公司營運不受影響』，特發放慰問金」，讓他直呼「比起慰問金，員工應該都更希望能分流上班」、「今日確診數可觀」。

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苗栗縣議員曾玟學昨（2）日在臉書發文，表示「在京元電子上班的每一位同仁，比起公司發放三千元慰問金鼓勵員工按時上班，應該都更希望公司能分流上班」。

▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
曾玟學指出，因為有七千多名員工的京元電子公司，到現在「仍未分流上班」，也沒有進行「居家工作」，且按照內部員工說法，公司從上下班、盥洗、用餐到開會空間等，都存在「極高風險」，「而明明除了產線的輪班人員外，辦公室行政人員都可以分流或居家，許多員工週末都是抱著筆電回家加班，這不就是在家工作的一種樣態嗎」？

他也表示，3日要做的7300快篩，不只是竹南廠的人篩檢，連新竹總部和銅鑼廠的員工也要到竹南來快篩，雖然依居住地跟員工數竹南這邊最多最方便，且分三天分批篩，但這樣遊覽車一車一車的載來，也會有移動和群聚上的風險，快篩也建議應該分流，於三處分別做比較好。

他在文末也呼籲，「最後，再次請縣府跟縣民們要提高警覺，重視本次事件，如果沒意外的話，3日的數字會很可觀，拜託分流」。（編輯：郭佩蓉）

▲苗栗縣議員曾玟學在臉書發文全文。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
▲苗栗縣議員曾玟學在臉書發文全文。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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