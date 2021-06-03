「芒種」節氣好運到！5生肖情財兩得意　榜首財運通四海

「芒種」節氣即將到來，命理網站《旺好運》邱彥龍老師分析指出，6月5日下午18：51分進入芒種，月令轉換甲午，他表示，猴、羊、牛、豬、兔等五個生肖在6月5日至21日將會「情財兩得意」，同時提醒大家，切記不要因為水逆而忘記、拖延，良好愉快的溝通，是成功的不二法門。





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▲恆陽派邱彥龍老師。（圖／翻攝自邱彥龍老師臉書）

× ▲恆陽派邱彥龍老師。（圖／翻攝自邱彥龍老師臉書）

Top5：兔





屬兔的朋友，外出得財，需要多與客戶溝通、聯繫，常因沒有溝通或說話不當得罪人，因此錯失良機。須保持積極進取之心，並且打動人心，會有非常好的財運。單身的男、女，會在工作上、外出旅行、學習、宗教的場合之中，遇到心儀想婚的終身伴侶。





Top4：豬





屬豬的朋友，桃花運極旺，有許多的追求者出現，但基本上你會猶豫、拖延很久，關係不明朗化，自己給自己沉重的壓力，但其實不用想太多，就去結婚吧！因為對象條件不錯，可協助奮鬥或者少奮鬥很多年。





Top3：牛





屬牛的朋友，財運非常好，心想事成！想做什麼就去執行，成功賺錢機率95％以上，千萬不要自我放棄，小心被普通朋友拖累，謹慎審核自己的朋友圈，好好做改革，改掉健忘與口出惡言的壞毛病，說者無心，聽者有意。切記！芒種這段期間千萬不要說詛咒的言語，因為都會應驗，應多說好話。要懂得珍惜好感情緣份，一生幸福。





Top2：羊





屬羊的朋友，溝通容易打結，思緒不清晰，但財運極佳，會有飛黃騰達的感覺，因有神靈庇佑，不可不自知而自滿，否則運氣過了，還是突然有狀況發生。感情方面，有人見人愛的感覺，自帶強力桃花磁鐵，過去、現在、未來，通通來。





Top1：猴





屬猴的朋友，放下自我的執著，不要用情緒在做事，容易因小失大，拿捏好分寸與原則，事業、財運、桃花通四海，多給自己正能量，萬事皆可得。（編輯：許苡晴）





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