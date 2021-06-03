三級「防疫疲勞」心態炸裂？兩派人馬戰翻：考驗心理素質
新冠疫情爆發至今已逾一年之久，而台灣則是到近一個月突然大爆發，國內防疫等級至今也已來到3級階段，而近日就有網友在網路上表示，「在三級警戒下『防疫疲勞』的心態開始炸裂」，沒想到兩派人馬卻對此論戰，直言「其實早就隨緣了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 10:23:41｜2021-06-03 10:32:19
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「防疫疲勞了」的文章表示，「連續躲家裡躲了好一陣子，這段期間只出門採買過兩次，而且都是故意去沒什麼人的小雜貨店，其他地方就配合防疫盡量不去，頂多一次順路去麵店外帶」，但原PO卻接著說「看疫情沒有要停的樣子，政府又不知道在幹嘛，我真的累了，明天開始我打算正常生活了，反正就不要聚會+口罩戴著，其他一切隨緣，染疫死亡率就那樣而已，再繼續自主封城下去，我可能會焦慮到先把自己搞瘋」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「才幾週？當初疫情爆發前我們爽了多久」、「這樣就堅持不住心理素質也太差了吧」、「才關幾天就疲勞，台灣人是不是被寵壞了」、「這樣就疲勞？ 抗壓性拿出來好嗎」，但也有網友覺得「就避免一些高風險行為就好了阿...」、「口罩戴好，保持社交距離，勤洗手，人多的地方少去，我也只做到這樣」、「反正就不要聚會+口罩戴著」、「同感，搞清楚破口是搞3+11那群人，不是我們」、「早隨緣了，想去哪就去哪，戴好口罩就好」。
不過綜合大多數網友的意見認為「別把自己繃太緊，防疫是長期戰，養好良好生活習慣比短暫高強度防疫更重要，若是每幾年有個大流行病毒，總不能緊張一輩子吧」，「現在是要長期抗戰了，心理健康很重要」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。