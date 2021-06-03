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中國2日新增24例確診　廣州感染鏈累計76人

▲中國官方發布，2日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）24例，其中境外移入病例9例；本土確診病例15例，都在廣東，另有5例無症狀感染者也在廣東。廣東省廣州市此輪疫情感染鏈已達76人。圖為荔灣區民眾接受核酸檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官方發布，2日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）24例，其中境外移入病例9例；本土確診病例15例，都在廣東，另有5例無症狀感染者也在廣東。廣東省廣州市此輪疫情感染鏈已達76人。圖為荔灣區民眾接受核酸檢測。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 11:37:27

（中央社台北3日電）中國官方發布，2日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）24例，其中境外移入病例9例；本土確診病例15例，都在廣東，另有5例無症狀感染者也在廣東。廣東省廣州市此輪疫情感染鏈已達76人。

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根據中國國家衛健委官網，2日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，其中境外移入病例9例，分別是：上海3例，廣東2例，四川2例，北京1例，福建1例；本土病例15例均在廣東省廣州市。

境外移入現有確診病例293例，現有疑似病例2例，累計確診病例6086例。

2日，新增無症狀感染者18例，其中境外移入13例，本土5例都在廣東；尚在醫學觀察的無症狀感染者373例。

截至2日，中國大陸現有確診病例364例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1170例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者102萬7007人，尚在醫學觀察的密切接觸者8539人。

香港累計確診1萬1848例，其中出院1萬1576例，死亡210例；澳門累計確診51例，其中出院49例。

廣州此輪疫情自5月21日發生於荔灣區，當地至2日已累積有69名確診病例，若將相關的佛山6例與茂名1例加入，此感染鏈已經累計有76人。

根據廣州日報，中國工程院院士鍾南山昨天呼籲，廣州抗疫的首要任務是加大核酸檢測篩查的力度。4組氣膜實驗室2日在廣州體育館啟用，核酸檢測產能將超過12萬管。（編輯：張淑伶）1100603

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