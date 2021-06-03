立榮旅客3日前PCR檢測為陽性 竟能登機從松山飛往廈門
一名陳姓旅客5月31日搭乘立榮航空，於台北松山登機，入境廈門後才被發現，他搭機前3日就曾經PCR檢測報告為陽性。據了解，大陸方面向我方通知，5月31日當天松山往廈門航班，有傳出2位旅客入境核酸檢測為陽性。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-03 10:37:01｜2021-06-03 11:11:50
立榮B7-5115月31日松山飛往廈門航班上，有位持PCR陽性證明的旅客搭機，並於入境廈門後，在當地機場核酸檢測為陽性。立榮航空在接獲消息後，立即通知CDC提供疫調相關資訊，並著手相關防疫措施。
該航空向媒體表示，該旅客搭機前3日為PCR檢測陽性，但不曉得為何能夠離開隔離處所，前往機場後也未據實填寫旅客健康聲明書，且由於登機作業繁瑣，地勤人員也未能祥時查核到檢測報告；該旅客行為已嚴重影響航空員工與機上其他旅客安全，公司將配合主管機關調查與究責。
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