都在同棟大樓　高雄8長照機構工作人員驚傳快篩陽性

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潘炤穎說，快篩陽性就是以疑似個案來處理，在疑似到確認排除之前，這段時間都應該要謹守相關的規範，不得出入人潮眾多地方、交通運輸工具等高風險的接觸，也不能在機構裡面再有任何的活動；潘炤穎也說，感謝高雄市長照機構的工作人員、住民在這段期間盡力的配合專案計畫，最終的目的都是希望在這樣的管理機制之下，機構住民健康與生命能夠獲得保障；中午12點左右，高雄市衛生局則表示，此次針對快篩陽性者召回複驗PCR，檢驗結果均確認為陰性。
高雄市衛生局表示，已針對長照機構加強防疫作為，包含限制訪客探視；禁止院際間工作人員支援與交流；每日稽核機構防疫作為；新入住的住民入住機構、出院轉入及返回機構均需核酸檢測陰性；長照機構工作人員全面快篩檢測等。
衛生局強調，長照機構工作人員全面快篩防疫作為是高雄市防疫政策之一，在專案實行期間，任何未經疫情指揮中心公布之訊息，若涉有違反傳染病防治法之虞，請勿傳播並應即時刪文，此次針對快篩陽性者召回複驗PCR，檢驗結果均確認為陰性，衛生局並重申，高雄市為低度盛行率目前快篩偽陽性比率甚高，疫情公布以流行疫情指揮中心為準，請民眾安心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。