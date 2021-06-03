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換位置換腦袋？國民黨批蔡英文、陳時中疫苗立場自打臉

▲國民黨今（3）日召開「換位置換腦袋？蔡英文陳時中疫苗立場自打臉！」記者會，質疑蔡英文總統與陳時中部長對於疫苗政策的立場反覆、標準不一。（圖／國民黨提供）
▲國民黨今（3）日召開「換位置換腦袋？蔡英文陳時中疫苗立場自打臉！」記者會，質疑蔡英文總統與陳時中部長對於疫苗政策的立場反覆、標準不一。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-03 10:56:58｜2021-06-03 10:57:06

國民黨今（3）日召開「換位置換腦袋？蔡英文陳時中疫苗立場自打臉！」記者會，質疑蔡英文總統與陳時中部長對於疫苗政策的立場反覆、標準不一，被揭露後的自圓其說更是漏洞百出，人民如何還能信任蔡政府有能力提供安全、有效的疫苗？國民黨呼籲蔡政府應該盡速「排除意識型態的障礙」與民間團體合作採購疫苗，才是防範疫情持續擴散的根本解決之道。

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國民黨表示，疫情嚴峻之際，蔡政府採購國際疫苗卻進度緩慢，與蔡英文總統2009年任民進黨主席、台灣爆發H1N1新型流感疫情之際，要求馬英九政府，「排除採購法的障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感安全存量」的立場相違背。

不僅國家元首換了位置就換了腦袋，國民黨表示，疫情指揮中心指揮官陳時中面對民間各界有意協助採購國際疫苗，卻頻給「軟釘子」，指稱「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」才能對疫苗的安全性、有效性負責；但陳時中難道忘了台塑集團的慈善基金會從他擔任衛生署副署長期間開始，即長期採購肺炎鏈球菌疫苗捐贈政府相關部門。

國民黨表示，陳時中的堅持根本站不住腳，台灣急需疫苗的當下，身為指揮官聽不進社會的建言，處處為有意協助者設下門檻與障礙；英國金融時報（FT）最新評論即指出，擊潰台灣防疫防線的兩大問題之一就是「陳時中領導抗疫紀錄輝煌，聲望如日中天，使其他公衛專家不敢『逆時中』，也阻撓地方官員因應疫情時主動出擊」。國民黨要求，陳時中應該走下神壇，傾聽社會各界專業建議，疫苗政策上，扮演「協助者」的角色，而非「專制者」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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