換位置換腦袋？國民黨批蔡英文、陳時中疫苗立場自打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅國家元首換了位置就換了腦袋，國民黨表示，疫情指揮中心指揮官陳時中面對民間各界有意協助採購國際疫苗，卻頻給「軟釘子」，指稱「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」才能對疫苗的安全性、有效性負責；但陳時中難道忘了台塑集團的慈善基金會從他擔任衛生署副署長期間開始，即長期採購肺炎鏈球菌疫苗捐贈政府相關部門。
國民黨表示，陳時中的堅持根本站不住腳，台灣急需疫苗的當下，身為指揮官聽不進社會的建言，處處為有意協助者設下門檻與障礙；英國金融時報（FT）最新評論即指出，擊潰台灣防疫防線的兩大問題之一就是「陳時中領導抗疫紀錄輝煌，聲望如日中天，使其他公衛專家不敢『逆時中』，也阻撓地方官員因應疫情時主動出擊」。國民黨要求，陳時中應該走下神壇，傾聽社會各界專業建議，疫苗政策上，扮演「協助者」的角色，而非「專制者」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。