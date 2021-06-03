日本將給台灣AZ疫苗！律師揭「背後關鍵」：要知道有多難

本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，近期對疫苗的需求相當迫切，而日本首相菅義偉昨（2）日晚間在COVAX疫苗高峰會議上，發言表示將提供AZ疫苗給COVAX機構以及台灣，對此，律師呂秋遠也揭開「背後關鍵」，表示「要知道有多難」。





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律師呂秋遠在臉書發文，表示日本首相菅義偉宣布，6月下旬會把他們已經確保的3千萬劑AZ疫苗，供應給COVAX及台灣，給台灣的部分，數量還沒確定，但是會直接運輸過來給我們，不透過平台分配，這也讓他直呼「要知道，以日本人的謹慎性格，要在國際會議上這麼宣布，到底有多難」。





▲日媒稱菅義偉將提供3000萬劑疫苗給COVAX和台灣。（圖／翻攝自《每日新聞》）

對於日本伸出援手，呂秋遠相當感謝，「謝謝日本，我們果然是兄弟姊妹，往後疫情結束，會更認真去日本消費花錢，會多看日劇，也會更喜歡堺雅人、福山雅治、高橋一生、木村拓哉、山下智久、松本潤、小栗旬、龜梨和也、玉木宏、西島秀俊、竹野內豊、堤真一、阿部寬、唐澤壽明、濱邊美波、黑木華、天海祐希、柴崎幸、吉高由里子、木村文乃、松嶋菜菜子、廣末涼子、菜菜緒、澤尻英龍華、米倉涼子、長澤雅美、吉岡里帆、川口春奈、石原聰美、北川景子、深田恭子、綾瀨遙、多部未華子」。





呂秋遠也開玩笑表示「結衣也不錯，但是她讓這麼多台灣人失戀，我要考慮一下」，最後，對於日本將供應台灣AZ疫苗，呂秋遠也再次表示感謝，「日本，我愛你們」。





不過，根據日媒《每日新聞》報導，日相菅義偉晚間以視訊方式出席COVAX疫苗高峰會議，而在發言時菅義偉表示將再追加捐贈8億美元給COVAX機構，給予最大的支持。另外菅義偉更提到，將會提供3000萬劑AZ疫苗給COVAX及台灣，但沒說明給台灣的數量是多少。（編輯：郭佩蓉）



