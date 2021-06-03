新冠不斷傳出變異株！施景中：可能以後每年要打不同疫苗

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，眼看防疫三級警戒期限6月14日就快到了，國人對於疫苗接種與施打也產生高度關注，希望能順利回到一般生活。不過面對不斷傳出變異株的新冠病毒，台大醫師施景中就表示，病毒在全球的變種越來越多，「可能要面對以後每年都要打不同疫苗了」。

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變異病毒株導致全球疫情再起，中研院近日表示，除了英國變異株外，造成印度嚴重疫情的印度變異株（B.1.617），傳染的速度更快，還更不易被人體免疫系統辨識。不過根據世界衛生組織（WHO）的分析，目前的疫苗對該變異株仍然有效，有助於降低確診者的住院率與死亡率，各家疫苗雖各有副作用，但整體利大於弊。

▲防疫下半場疫苗成為關鍵，是否能採購到各家疫苗、副作用為何更是國人關注焦點。圖為嬌生公司的COVID-19疫苗。（圖取自嬌生網頁jnj.com）

台灣民眾普遍仍不願意接種AZ疫苗，對於抵台的15萬劑莫德納疫苗則更有信心，對此，施景中就在

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提到「其實mRNA疫苗也有心肌炎的報告，而且機率相當」。他強調不可能所有的藥對所有的人都沒有副作用的，只是疫情當前最佳對策應該是「只要利大於弊，就該努力施打」，

施景中表示，其實每年流感疫苗也都有致死案例，但即使每年政府鼓勵大家施打，仍然有不少重症死亡病例，而美國報出來的流感死亡數字更多的可怕，而隨著全球新冠變種病毒越來越多，施景中也預測「可能要面對以後每年都要打不同疫苗了」，並呼籲「堅持非某種疫苗不打的人，希望多想想」。（編輯：楊智傑）