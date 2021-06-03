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疫苗援台9成日人贊成！專家曝「試水溫內幕」：選票重要

▲日本首相菅義偉昨（2）日出席COVAX疫苗高峰視訊會議時，親口證實將會於6月下旬將日本政府獲取的3千萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗提供給台灣及COVAX。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉昨（2）日出席COVAX疫苗高峰視訊會議時，親口證實將會於6月下旬將日本政府獲取的3千萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗提供給台灣及COVAX。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 11:33:12

近期台灣本土疫情十分嚴峻，而鄰國日本更表示，將捐助台灣AZ疫苗，此決定更獲得9成日本民眾支持，也引發國際間的關注。對此，日媒產經新聞台北支局長矢板明夫在網路電台《蔻蔻早餐》中透露其中內幕。

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綜合日媒報導，日本首相菅義偉昨（2）日出席COVAX疫苗高峰視訊會議時，親口證實將會於6月下旬將日本政府獲取的3千萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗提供給台灣及COVAX，儘管尚未說明確切分配數量，卻有日本國內超過9成民眾支持此項決定。

對此消息，矢板明夫也在周玉蔻的《蔻蔻早餐》節目中透露，其實《產經新聞》5月28日獨家報導此消息時，「日本政府內部還在討論中」，但刻意先釋出消息，透過媒體報導，蒐集輿論情資。他解釋，雖然北京對此絕對不會樂觀其成，但日本政府仍須評估反彈力道究竟有多大。

▲日本媒體引述消息人士，證實日本政府正在考慮及研擬提供部分AZ疫苗給台灣一事。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本媒體引述消息人士，證實日本政府正在考慮及研擬提供部分AZ疫苗給台灣一事。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
矢板明夫也提到，當時日本網路新聞立刻湧入大量留言，「基本上90%以上都是贊成的，而且要快點，急著送到台灣去」。而日本政府整體評估後認為此政策可行，加上蔡英文政府的台日關係處理得宜，「日本輿論基本上可以說是完全支持」，成為影響決策的重要因素。

矢板明夫提到，日本也有不少親中派的議員，但目前並未看見任何日本公眾人物反對供台疫苗一事，「因為選舉快到了，而親中是拿不到票的」，但日本和疫苗廠商修改合約，但雙方都私下受到中方的些許壓力。不過他也認為「這幾天日本政府的表態，可以看出中方壓力應該不會造成問題」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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