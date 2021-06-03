疫苗援台9成日人贊成！專家曝「試水溫內幕」：選票重要

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對此消息，矢板明夫也在周玉蔻的《蔻蔻早餐》節目中透露，其實《產經新聞》5月28日獨家報導此消息時，「日本政府內部還在討論中」，但刻意先釋出消息，透過媒體報導，蒐集輿論情資。他解釋，雖然北京對此絕對不會樂觀其成，但日本政府仍須評估反彈力道究竟有多大。
矢板明夫也提到，當時日本網路新聞立刻湧入大量留言，「基本上90%以上都是贊成的，而且要快點，急著送到台灣去」。而日本政府整體評估後認為此政策可行，加上蔡英文政府的台日關係處理得宜，「日本輿論基本上可以說是完全支持」，成為影響決策的重要因素。
矢板明夫提到，日本也有不少親中派的議員，但目前並未看見任何日本公眾人物反對供台疫苗一事，「因為選舉快到了，而親中是拿不到票的」，但日本和疫苗廠商修改合約，但雙方都私下受到中方的些許壓力。不過他也認為「這幾天日本政府的表態，可以看出中方壓力應該不會造成問題」。（編輯：潘毅）
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