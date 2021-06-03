COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／政院啟動紓困4.0　蘇貞昌：新增300萬人可受惠

▲行政院拍板再擴大紓困4.0補助範圍，行政院長蘇貞昌親自說明。（圖／行政院提供）
▲行政院拍板再擴大紓困4.0補助範圍，行政院長蘇貞昌親自說明。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-03 12:19:42｜2021-06-03 20:06:15

行政院今（3）日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，包含自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4000元以上者也納入紓困對象，預計新增300人受惠；而家中有國小以下兒童，也將自6月15日發放1萬元家庭防疫津貼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院院會長今日通過紓困預算，行政院長蘇貞昌上午也罕見地親自出席行政院會後記者會，說明特別預算紓困4.0方案報告。蘇貞昌表示，由於這批疫情來得又快又急，影響許多家庭與行業，政院決定比照去年標準提供相關紓困外，特別250萬國小孩童、國中小五專身心障礙學生家庭，每位孩童自6月15日加發家庭防疫補貼。

針對自營業者紓困，蘇貞昌表示，投保金額在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4000元以上者也納入紓困對象，光上述兩類民眾預計將新增300萬人受惠。

蘇貞昌表示，為了避免群聚與減少地方政府負擔，只要去年申請過，今年合乎資格民眾，有存摺資料民眾就會直接匯入帳戶，呼籲多利用網路銀行刷摺，別急著去櫃檯刷本子；去年沒申請民眾，政院各部會6月7日也會提供線上申請書，別急著去臨櫃辦理。蘇貞昌表示，疫苗也會一批一批陸續抵達，也感謝想幫忙的企業與民間團體，政府會努力合作，嘗試多元管道獲取額外疫苗。

國發會主委龔明鑫簡報表示，4日起個人紓困現金發放，去年有資料合乎資格者直接發放；6月7日起新增個人紓困現金、事業紓困申請、事業紓困貸款，申請方式為線上申請書或郵寄申請書；6月15日開始發放家庭孩童防疫補貼、開始受理勞工紓困貸款。個人紓困新增330萬人，總預算2600億。龔明鑫表示，投保薪資在2萬4000元以上者，每人可領1萬元紓困，但是這是有排富條件。勞動部長許銘春補充表示，投保薪資不論是否超過2萬4000元，都有排富條款。

龔明鑫表示，藝文工作者、遊覽車司機與導遊等每月發放1萬元；視障按摩師發放1萬5000元，共發放4萬5000元。在事業紓困對象方面，商業服務業（餐飲、零售、批發、倉儲、容美髮）、觀光、交通、藝文、教育、長照托幼等產業，因疫情營業漸少50%以上，依員工數，每位給予4萬元一次性營運補貼。

另外，若有稅籍登記的餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業受中央政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業，將補助以全職員工數計算，每人1萬元，另外補貼一次性員工薪資3萬元，且就安基金加發生活補貼1萬元；但補貼條件則為，企業不能解散或自行歇業，且離職員工數將依企業規模大小有所限制。

 

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
 

▲疏困4.0申請與發放時程。（圖／行政院提供）
▲疏困4.0申請與發放時程。（圖／行政院提供）
▲疏困4.0個人紓困對象條件。（圖／行政院提供）
▲疏困4.0個人紓困對象條件。（圖／行政院提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀