影／政院啟動紓困4.0　蘇貞昌：新增300萬人可受惠

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針對自營業者紓困，蘇貞昌表示，投保金額在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4000元以上者也納入紓困對象，光上述兩類民眾預計將新增300萬人受惠。
蘇貞昌表示，為了避免群聚與減少地方政府負擔，只要去年申請過，今年合乎資格民眾，有存摺資料民眾就會直接匯入帳戶，呼籲多利用網路銀行刷摺，別急著去櫃檯刷本子；去年沒申請民眾，政院各部會6月7日也會提供線上申請書，別急著去臨櫃辦理。蘇貞昌表示，疫苗也會一批一批陸續抵達，也感謝想幫忙的企業與民間團體，政府會努力合作，嘗試多元管道獲取額外疫苗。
國發會主委龔明鑫簡報表示，4日起個人紓困現金發放，去年有資料合乎資格者直接發放；6月7日起新增個人紓困現金、事業紓困申請、事業紓困貸款，申請方式為線上申請書或郵寄申請書；6月15日開始發放家庭孩童防疫補貼、開始受理勞工紓困貸款。個人紓困新增330萬人，總預算2600億。龔明鑫表示，投保薪資在2萬4000元以上者，每人可領1萬元紓困，但是這是有排富條件。勞動部長許銘春補充表示，投保薪資不論是否超過2萬4000元，都有排富條款。
龔明鑫表示，藝文工作者、遊覽車司機與導遊等每月發放1萬元；視障按摩師發放1萬5000元，共發放4萬5000元。在事業紓困對象方面，商業服務業（餐飲、零售、批發、倉儲、容美髮）、觀光、交通、藝文、教育、長照托幼等產業，因疫情營業漸少50%以上，依員工數，每位給予4萬元一次性營運補貼。
另外，若有稅籍登記的餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業受中央政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業，將補助以全職員工數計算，每人1萬元，另外補貼一次性員工薪資3萬元，且就安基金加發生活補貼1萬元；但補貼條件則為，企業不能解散或自行歇業，且離職員工數將依企業規模大小有所限制。
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