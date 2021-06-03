影／政院啟動紓困4.0　蘇貞昌：新增300萬人可受惠

行政院今（3）日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，包含自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4000元以上者也納入紓困對象，預計新增300人受惠；而家中有國小以下兒童，也將自6月15日發放1萬元家庭防疫津貼。

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行政院院會長今日通過紓困預算，行政院長蘇貞昌上午也罕見地親自出席行政院會後記者會，說明特別預算紓困4.0方案報告。蘇貞昌表示，由於這批疫情來得又快又急，影響許多家庭與行業，政院決定比照去年標準提供相關紓困外，特別250萬國小孩童、國中小五專身心障礙學生家庭，每位孩童自6月15日加發家庭防疫補貼。

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投保薪資在2萬4000元以上者，每人可領1萬元紓困，但是這是有排富條件。勞動部長許銘春補充表示，投保薪資不論是否超過2萬4000元，都有排富條款。

另外，若有稅籍登記的餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業受中央政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業，將補助以全職員工數計算，每人1萬元，另外補貼一次性員工薪資3萬元，且就安基金加發生活補貼1萬元；但補貼條件則為，企業不能解散或自行歇業，且離職員工數將依企業規模大小有所限制。

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。

▲疏困4.0申請與發放時程。（圖／行政院提供）