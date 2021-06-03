人氣不再？川普部落格開張1個月宣布閉站

我是廣告 請繼續往下閱讀
名為「來自川普的書桌」（From the Desk ofDonald J. Trump）的部落格1個月前才架設完成，是為了反擊推特（Twitter）及臉書（Facebook）封鎖川普帳號的對策。共和黨籍的川普被控在拜登（Joe Biden）當選後煽動反抗情緒。
網址為donaldjtrump.com的川普部落格，原本標榜是川普去年11月大選失利後的主要發聲平台；川普被控煽動暴民在今年1月6日於國會山莊作亂，遭到多家主要社群媒體封鎖帳號。
福斯新聞網（Fox News）讚揚川普的部落格是「溝通平台」，即便這個陽春的網頁實際上是為了讓川普發布聲明。
川普的部落格自誇是「沉默及謊言時代」中的「自由燈塔」。
同樣遭到Instagram、YouTube及Snapchat封鎖的川普，持續主張去年美國大選自己的勝利被竊取的陰謀論。在措辭憤怒的電子郵件聲明、與「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）等小眾右翼媒體，以及與福斯新聞網等主流媒體的訪談中，川普不斷宣稱自己是陰謀論的受害者，即便並未提出證據。
如今部落格已不見蹤影，取而代之的是表單，註冊登記後可接收川普發送的通知。
米勒告訴CNBC，部落格只是重建川普社群媒體形象的「輔助」，但他也說，不清楚重建計畫的確切時間。
被問到撤下部落格是否準備讓川普加入其他社群媒體平台，米勒在推特上回覆：「是的，其實沒錯。敬請拭目以待！」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100603