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人氣不再？川普部落格開張1個月宣布閉站

▲川普（Donald Trump）已經撤下了自己的部落格網頁。這凸顯這位主張選舉陰謀論的美國前總統想從社群媒體荒漠中逃脫出來，苦苦掙扎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普（Donald Trump）已經撤下了自己的部落格網頁。這凸顯這位主張選舉陰謀論的美國前總統想從社群媒體荒漠中逃脫出來，苦苦掙扎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 13:32:08

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）幕僚今天宣布，川普（Donald Trump）已經撤下了自己的部落格網頁。這凸顯這位主張選舉陰謀論的美國前總統想從社群媒體荒漠中逃脫出來，苦苦掙扎。

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川普幕僚米勒（Jason Miller）告訴電視頻道CNBC說，部落格「不會回來了」。

名為「來自川普的書桌」（From the Desk ofDonald J. Trump）的部落格1個月前才架設完成，是為了反擊推特（Twitter）及臉書（Facebook）封鎖川普帳號的對策。共和黨籍的川普被控在拜登（Joe Biden）當選後煽動反抗情緒。

網址為donaldjtrump.com的川普部落格，原本標榜是川普去年11月大選失利後的主要發聲平台；川普被控煽動暴民在今年1月6日於國會山莊作亂，遭到多家主要社群媒體封鎖帳號。

福斯新聞網（Fox News）讚揚川普的部落格是「溝通平台」，即便這個陽春的網頁實際上是為了讓川普發布聲明。

川普的部落格自誇是「沉默及謊言時代」中的「自由燈塔」。

同樣遭到Instagram、YouTube及Snapchat封鎖的川普，持續主張去年美國大選自己的勝利被竊取的陰謀論。在措辭憤怒的電子郵件聲明、與「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）等小眾右翼媒體，以及與福斯新聞網等主流媒體的訪談中，川普不斷宣稱自己是陰謀論的受害者，即便並未提出證據。

如今部落格已不見蹤影，取而代之的是表單，註冊登記後可接收川普發送的通知。

米勒告訴CNBC，部落格只是重建川普社群媒體形象的「輔助」，但他也說，不清楚重建計畫的確切時間。

被問到撤下部落格是否準備讓川普加入其他社群媒體平台，米勒在推特上回覆：「是的，其實沒錯。敬請拭目以待！」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100603

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