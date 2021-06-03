影／自營作業者補貼、勞工紓困貸款怎麼領？勞動部說明

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勞動部表示，預計將有185萬人受補貼，讓自營作業勞工順利渡過疫情期間。另，為防疫避免群聚，核發方式以「手續簡便」、「加速核發」原則設計，去年有領到該部生活補貼的勞工，今年生活補貼將直接撥入勞工帳戶，至於今年擴大納入補貼之自營作業勞工可於110年6月7日至7月5日間至該部勞工保險局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw），以「健保卡號＋戶口名簿戶號（免插卡）」或「自然人憑證」線上登錄本人之金融機構帳戶方式辦理，該局將於收件確認後儘速將款項匯入 。
此外，勞動部今年續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，預計可協助50萬名勞工。「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響的勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。
勞動部表示，勞工紓困貸款的對象包含有一定雇主勞工、自營作業者或無一定雇主勞工。去年申請過的勞工，只要有依約正常還款，今年受疫情影響有資金需求仍可再次申請。勞工可從承貸銀行中選擇已開戶的銀行，盡量採線上或預約方式申請辦理。
為使勞工能迅速獲得貸款，參加勞工保險者，申請貸款時不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險者，則須檢附相關工作收入證明，為便於有貸款需求之勞工提出申請，有關「勞工紓困貸款」申辦資格及承貸銀行窗口，請至勞動部網站防疫專區（https://mol.gov.tw）瀏覽查詢。
勞動部強調，生活補貼紓困措施會直接入帳或線上申辦，勞工朋友可至勞動部網站防疫專區（https://mol.gov.tw）瀏覽查詢相關紓困措施，亦可撥打勞動部1955服務電話，有專人協助勞工朋友處理相關問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。