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影／自營作業者補貼、勞工紓困貸款怎麼領？勞動部說明

▲勞動部今（3）日公布勞工紓困4.0方案，擴大辦理110年度「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」。（圖／勞動部提供）
▲勞動部今（3）日公布勞工紓困4.0方案，擴大辦理110年度「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」。（圖／勞動部提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-03 12:34:50｜2021-06-03 20:10:29

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全國升3級警戒，衝擊民生。行政院今（3）日通過紓困4.0預算，勞動部長許銘春表示，即日起辦理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」及「勞工紓困貸款」兩項措施，預計將有185萬名自營作業勞工接受補助，50萬名勞工接受紓困貸款補貼，以協助受疫情衝擊之勞工。

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勞動部表示，中央流行疫情指揮中心已將全國疫情警戒提升至第三級，受疫情影響勞工更廣，為能照顧更多的勞工朋友，擴大辦理110年度「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，針對符合排富原則的適用對象，即具中華民國國籍、108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元、且於今（110）年4月30日已由職業工會參加勞工保險的自營作業者，除延續去年針對月投保薪資未超過24000元(含)以下之勞工，每人補貼新臺幣3萬元外，對於月投保薪資超過24,000元（即月投保薪資等級在25,200元以上）的勞工，也給予每人新臺幣1萬元之補貼。

勞動部表示，預計將有185萬人受補貼，讓自營作業勞工順利渡過疫情期間。另，為防疫避免群聚，核發方式以「手續簡便」、「加速核發」原則設計，去年有領到該部生活補貼的勞工，今年生活補貼將直接撥入勞工帳戶，至於今年擴大納入補貼之自營作業勞工可於110年6月7日至7月5日間至該部勞工保險局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw），以「健保卡號＋戶口名簿戶號（免插卡）」或「自然人憑證」線上登錄本人之金融機構帳戶方式辦理，該局將於收件確認後儘速將款項匯入 。

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▲勞動部今年續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，預計可協助50萬名勞工。（圖／勞動部提供）
 

此外，勞動部今年續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，預計可協助50萬名勞工。「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響的勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。

勞動部表示，勞工紓困貸款的對象包含有一定雇主勞工、自營作業者或無一定雇主勞工。去年申請過的勞工，只要有依約正常還款，今年受疫情影響有資金需求仍可再次申請。勞工可從承貸銀行中選擇已開戶的銀行，盡量採線上或預約方式申請辦理。

為使勞工能迅速獲得貸款，參加勞工保險者，申請貸款時不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險者，則須檢附相關工作收入證明，為便於有貸款需求之勞工提出申請，有關「勞工紓困貸款」申辦資格及承貸銀行窗口，請至勞動部網站防疫專區（https://mol.gov.tw）瀏覽查詢。

勞動部強調，生活補貼紓困措施會直接入帳或線上申辦，勞工朋友可至勞動部網站防疫專區（https://mol.gov.tw）瀏覽查詢相關紓困措施，亦可撥打勞動部1955服務電話，有專人協助勞工朋友處理相關問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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