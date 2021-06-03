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紓困4.0來了！農漁民生活補貼直接入帳　紓困貸款再加碼

▲農委會主委陳吉仲表示，基於防疫考量，補助會直接匯入本人帳戶方式辦理，農漁民不須臨櫃排隊申請，也呼籲民眾不要到農會刷簿子，不要增加感染風險。（圖／農委會提供）
▲農委會主委陳吉仲表示，基於防疫考量，補助會直接匯入本人帳戶方式辦理，農漁民不須臨櫃排隊申請，也呼籲民眾不要到農會刷簿子，不要增加感染風險。（圖／農委會提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-03 12:42:10｜2021-06-03 14:34:37

疫情衝擊各級產業，為降低疫情對農漁民生計之衝擊，行政院今（3）日通過紓困4.0預算，對經濟弱勢農漁民發放生活補貼。農委會主委陳吉仲表示，基於防疫考量，補助會直接匯入本人帳戶方式辦理，農漁民不須臨櫃排隊申請，也呼籲民眾不要到農會刷簿子，以免增加感染風險。此外，同時啟動農業貸款紓困，協助農漁民度過疫情。

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▲（圖/農委會提供）
▲110年農民生活補貼發放將依防疫不臨櫃申請，透過系統比對後發給每人1萬元，預估受惠農民約113萬人。（圖/農委會提供）
陳吉仲說明，110年農民生活補貼發放將依防疫不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則辦理。適用對象為農保（含農職保）的被保險人，與參加農糧政策及實際從農認定有案的農民，只要符合108年度農業以外所得未達50萬元之排富條件，且未請領其他機關性質相同之補貼，不論是109年已領取農民生活補貼者，或在系統登錄有案之新參加農糧政策農民及青年農民，皆無需經申請程序，將透過系統比對後發給每人1萬元，預估受惠農民約113萬人。

▲（圖/農委會提供）
▲（圖/農委會提供）
陳吉仲也指出，在漁會甲類會員漁民生活補貼金發放部分，也以109年申請漁民生活補貼資料建立之漁民資料庫直接審核，符合發放條件者即直接撥入帳戶；109年未申請或新入會者，可以回郵信封郵寄、電郵或傳真辦理，預估將有35萬餘人受惠。

陳吉仲說明，漁民部分，投保薪額在2萬4千元以下，可以領3萬元，如果投保金額超過2萬4千元就可以領1萬塊，其中有31萬名漁民明天會直接匯入帳戶，也呼籲漁民朋友明天領到錢，不要到漁會刷簿子。

陳吉仲強調，由於農漁業還是有受到疫情影響，因此實施五大紓困措施，首先，舊有政策性專案農業貸款及109年核貸之紓困貸款均免申請，免息到年底，受惠農漁業者約18萬戶；第二，110年新貸款戶免息至111年6月底，受惠農漁業者約2.4萬戶。第三，增列紓困貸款額度，109年已申請「農家綜合貸款」紓困貸款40萬元者，今(110)年仍可再提出申請，受惠農漁民約2萬戶。第四，提供本金寬緩及展延措施，新貸戶得申請本金寬緩2至3年，最後，彈性提高週轉金額度等，力挺農漁民度過疫情難關。

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
 

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